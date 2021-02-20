В штате Западная Австралия запущен проект Symphony, целью которого является создание виртуальной электростанции (Virtual Power Plant, VPP)* на базе более 500 домашних хозяйств и частных предприятий.

Проект стоимостью A$ 35 млн (≈$ 27 млн) будет реализован в Саутерн-Ривер (Southern River) – пригороде Перта (Perth), где у более чем у половины домохозяйств на крышах установлены солнечные панели. Ожидается, что в рамках проекта Symphony под единым управлением в виртуальную электростанцию будут объединены энергоустановки более 500 домохозяйств и частных предприятий. Цель проекта – продемонстрировать, как большое количество кровельных солнечных панелей, накопители энергии и крупную бытовую технику (кондиционеры и электрические системы горячего водоснабжения) можно объединить в виртуальную электростанцию. По словам министра энергетики штата Билла Джонстона, проект Symphony откроет возможность жителям Западной Австралии использовать большее количество источников энергии. Использование возможностей VPP означает меньшую потребность в традиционных энергоресурсах, таких как уголь или газ, что является шагом к более устойчивой энергетической системе, а также заложит основу для будущего, в котором бытовые энергоустановки и энергооборудование будут поддерживать стабильность функционирования энергосистемы, позволяя интегрировать в энергосистему большее количество энергоустановок на базе ВИЭ.

Проект создания VPP в Саутерн-Ривер реализуется государственными энергетическими компаниями Western Power** и Synergy*** совместно с австралийским системным оператором (Australian Energy Market Operator, AEMO) и курируется советником по энергетике правительства штата Западная Австралия. Ожидается, что реализация проекта Symphony принесет экономические выгоды и проложит путь к более широкому использованию инновационной технологии VPP в основной электрической сети региона. Правительством штата на реализацию проекта выделено A$ 27 млн, а на оставшуюся часть изыскивается федеральное финансирование. В рамках проекта Symphony планируется использовать предыдущих проектов, реализованных Synergy и Western Power, а также опыт компании Horizon Power в части реализации пилотного проекта Onslow DER**** по созданию в прибрежном г. Онслоу (Onslow) микросети, объединяющей объекты традиционной, солнечной, распределенной генерации и накопители энергии. Также, будут использованы результаты продолжающихся испытаний VPP, которые проводит AEMO в Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе, с учетом их адаптации к местным условиям.

Информационный портал Smart Energy

* Виртуальная электростанция представляет собой программно-аппаратный комплекс, который позволяет управлять огромным количеством децентрализованных генерирующих установок, как будто это одна электростанция.

** Western Power – энергетическая корпорация, принадлежащая правительству штата Западной Австралии. Отвечает за строительство, обслуживание и эксплуатацию электросетевой инфраструктуры, которая обслуживает 2,3 млн конечных потребителей и объекты генерации, работающие как на традиционных, так и на возобновляемых источниках энергии.

*** Synergy – корпорация, специализирующаяся в производстве и сбыте электроэнергии, принадлежащая правительству Западной Австралии. Synergy – крупнейший производитель и розничный продавец электроэнергии в Западной Австралии, обслуживающий более миллиона промышленных, коммерческих и бытовых потребителей, наделенный монопольным правом на продажу электроэнергии.

**** Проект Onslow DER (distributed energy resource) – проект создания в г. Онслоу (Onslow) крупнейшей в Австралии микросети, в составе которой объединены традиционные генерирующие объекты, распределенные генерирующие объекты, солнечная генерация суммарной мощностью 2 МВт и накопитель энергии энергоемкостью 1 МВт*ч. Проект был завершен в марте 2019 г.