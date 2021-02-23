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АО "НП "Подольсккабель" поздравляет всех с Днем защитника отечества!

Дорогие коллеги и друзья!

С праздником вас, с Днем защитника Отечества!

В этот праздник мы отдаем дань уважения и чтим память всех воинов, которые защищали нашу родную землю от врагов и выражаем нашим защитникам все наши добрые чувства, всю благодарность, сердечно поздравляем и желаем вам всего самого наилучшего!  Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии, рассудительны и успешны! Пусть вам во всём сопутствует везение, а оптимизм никогда вас не покидает, как бы жизнь ни повернулась! И, конечно же, рядом пусть всегда будут ваши родные, близкие, любимые, друзья — все, кто вам так дороги, и кто вас всегда поддержит, когда это будет необходимо!

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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