ФГУП «ВНИИМ имени Д.И. Менделеева» совместно с ПАО «ГАЗПРОМ» при поддержке Минпромторга России и Росстандарта продолжают создание Государственного первичного специального эталона расхода природного газа высокого давления.

7 июня 2019 года Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером на площадке XXIII Петербургского международного экономического форума была подписана Дорожная карта для создания первичного эталона расхода газа высокого давления.

Отсутствие подобного эталона вынуждало осуществлять поверку средств измерений расхода природного газа для магистральных трубопроводов на зарубежных эталонах, что ставит систему экспорта природного газа Российской Федерации в зависимое положение и нарушает метрологический суверенитет России.

В настоящее время проходит этап опытно – конструкторской работы. В 2021 г. ПАО «ГАЗПРОМ» приступит к созданию инфраструктуры для эксплуатации ГПЭ расхода газа высокого давления. Объем финансирования проекта из средств Федерального бюджета составит около 800 млн. руб. ГПЭ расхода газа высокого давления будет создан на базе Уральского регионального метрологического центра ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,

- прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Создание в РФ ГПЭ расхода газа высокого давления позволит решить целый ряд задач как на внутреннем рынке газопотребления, так и на рынке экспорта газа. Среди них повышение уровня достоверности измерений на внутреннем рынке и рынке транспортировки газа, а также снижение финансовой нагрузки при проектировании, строительстве и эксплуатации высокоточных измерительных систем.

Справочно:

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (ВНИИМ) является головной организацией в РФ по фундаментальным исследованиям в области метрологии и развитию государственной эталонной базы РФ: здесь созданы и применяются 72 государственных первичных эталона (ГПЭ) из имеющихся 162. ВНИИМ обеспечивает более 70% калибровочных и измерительных возможностей (CMC) России, зарегистрированных в Базе данных Международного бюро мер и весов (МБМВ). Кроме того, ВНИИМ представляет Россию в 7 из 10 Консультативных Комитетов Международного комитета мер и весов (МКМВ), а также в иных международных метрологических организациях (APMP, ANMET- АРЕС, участвует в работе технических комитетов МОЗМ, ИСО, МЭК, сотрудничает с КООМЕТ, ЕВРОМЕТ, МГС стран СНГ).