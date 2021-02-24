Уже в этом году на заводе российской инжиниринговой компании Drive Electro запустят производство аккумуляторов для электромобилей, которые будут уходить на экспорт, а также электрических грузовиков.

Владелец Drive Electro Сергей Иванов в интервью отметил, что на конвейер поставят несколько моделей, среди них - грузовики с допустимой массой в 19 тонн, а также более легкие ТС. Электрогрузовики планируют выпускать под собственным брендом Drive Electro, они будут доступны как для российских заказчиков, так и иностранных клиентов.

На начальном этапе темпы сборки окажутся небольшими, но за короткий срок компания хочет выйти на норму в 1000 электрических грузовиков в год. Она уже разрабатывает и собирает из импортируемых аккумуляторных ячеек накопители для разных типов электротранспорта.

На мощностях предприятия будут собирать блоки управления и аккумуляторы, а также планируют совершать финальную сборку авто, шасси и другие комплектующие хотят покупать у других компаний.

Производитель будет разрабатывать конструкторскую документацию под автомобиль, устанавливать аккумуляторы и блоки управления, собирать и сертифицировать готовую машину, присваивать ей VIN-номер. Первый тестовый образец Drive Electrо собрала на базе шасси КамАЗ-5325, хотя поставщиков в компании не называют.