В Псковском городском суде 25 февраля стартует процесс по уголовному делу бывшего директора АО «Псковкабель» Кантемира Машукова и бывшего директора ООО «Псковкабель» Елены Тихомировой: первое судебное заседание 11 февраля было отложено из-за неявки подсудимого.

Следствие обвиняет их в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Им грозит штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до 7 лет.

По мнению следствия с февраля по март 2017 года Машуков, зная о задолженности предприятия по налогам на сумму более 43 миллионов рублей, создавал видимость отсутствия на счетах предприятия денежных средств, то есть просил дебиторов, чтобы те перечисляли деньги кредиторам предприятия, минуя арестованные счета завода. Следствие считает, что для того, чтобы не платить налоги, АО «Псковкабель», в частности, использовало счета ООО «Псковкабель».