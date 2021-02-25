В Зеленодольске возобновят строительство кораблей "Метеор"

В Зеленодольске на заводе имени Горького возобновят производство кораблей «Метеор». Согласно контракту, запланировано строительство двух судов для Ханты-Мансийского автономного округа.

В скором времени состоится закладка с участием первых лиц республики, сообщил сегодня на совместной пятой сессии совета Зеленодольского района и горсовета Зеленодольска четвертого созыва глава Михаил Афанасьев.

Напомним, что в 2020 году завод совместно с Проектно-конструкторским бюро построил судно «Чайка».