В Зеленодольске возобновят строительство кораблей "Метеор"

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25 февраля 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение
В Зеленодольске на заводе имени Горького возобновят производство кораблей «Метеор». Согласно контракту, запланировано строительство двух судов для Ханты-Мансийского автономного округа.
В скором времени состоится закладка с участием первых лиц республики, сообщил сегодня на совместной пятой сессии совета Зеленодольского района и горсовета Зеленодольска четвертого созыва глава Михаил Афанасьев.
Напомним, что в 2020 году завод совместно с Проектно-конструкторским бюро построил судно «Чайка».
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