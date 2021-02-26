Государственное управление по делам энергетики Китая (National Energy Administration, NEA) – национальный регулятор в энергетике – предложило увеличить долю ВИЭ-генерации (с учетом гидроэнергетики) в производстве электроэнергии с 28,2% в 2020 г. до 40% к 2030 г., а долю ВИЭ-генерации без учета гидроэнергетики планируется увеличить с 10,8% в 2020 г. до 25,9% к 2030 г.

Согласно текущим планам суммарную установленную мощность ветровой и солнечной генерации в Китае планируется довести до 1 200 ГВт к 2030 г., а в случае реализации сценария по масштабному сокращению вредных выбросов установленная мощность ветровой и солнечной генерации, как ожидается, достигнет к 2030 г. 780 ГВт и 840 ГВт соответственно По данным NEA, в 2020 г. в Китае введены в эксплуатацию почти 72 ГВт ветроэнергетических и 48 ГВт солнечных генерирующих мощностей. Рост вводов ветрогенерации в 2020 г. по сравнению с 2019 г. ускорился и превысил мировой прирост ветровой генерации на 12 ГВт. Отчасти это связано со сделанным ранее правительством Китая заявлением о прекращении с 2021 г. выделения субсидий на строительство новых объектов шельфовой ветровой генерации. Кроме того, после двухлетнего замедления (+44 ГВт в 2018 г. и +30 ГВт в 2019 г.) восстановился прирост мощностей солнечной генерации. В 2020 г. также увеличился на 13 ГВт объем вводов гидроэнергетических мощностей. На конец 2020 г. установленная мощность ветровой и солнечной генерации в Китае составила 282 ГВт и 253 ГВт соответственно.

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