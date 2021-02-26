Представляем Вашему вниманию Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях за 15 – 24 февраля 2021 года, подготовленный экспертами «Института проблем естественных монополий» (ИПЕМ).

Ознакомиться с обзором можно по ссылке.