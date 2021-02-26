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Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ)

Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)

26 февраля 2021, 16:11
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ИПЕМ, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Институт проблем естественных монополий

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Представляем Вашему вниманию Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях за 15 – 24 февраля 2021 года, подготовленный экспертами «Института проблем естественных монополий» (ИПЕМ).

Ознакомиться с обзором можно по ссылке.

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Источник: Институт проблем естественных монополий

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