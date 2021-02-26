RusCable Insider #210 - УК "Кавказкабель". Что ожидается от
фторполимеры Fluon, акция от Марспосадкабель и настоящая цена импортозамещения Изолятор-АКС
26 февраля 2021, 16:11
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ИПЕМ, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Представляем Вашему вниманию Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях за 15 – 24 февраля 2021 года, подготовленный экспертами «Института проблем естественных монополий» (ИПЕМ).
Ознакомиться с обзором можно по ссылке.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter