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В Пензе построят два логистических комплекса для развития связей с Китаем

В Пензе построят два логистических комплекса для развития связей с Китаем

26 февраля 2021, 17:22
Рубрика: Инвестиции
Метки: КИТАЙ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: РИА Новости

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Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" приняли "дорожную карту" по реализации проекта "Пенза-Харбин" на текущий год, которая предусматривает строительство в регионе двух транспортно-инфраструктурных комплексов для развития сотрудничества с Китаем, сообщила пресс-служба правительства области.

Документ в пятницу в Пензе подписали губернатор Иван Белозерцев и первый заместитель гендиректора компании "РусГрейн" Михаил Петров.

"В рамках дальнейшего развития сотрудничества между Пензенской областью и Китаем планируется строительство двух транспортно-инфраструктурных комплексов на территории Сурского края (Пензенской области): в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-2. Подписанная сегодня "дорожная карта" является подтверждением заинтересованности в развитии сотрудничества с китайской стороной. В ней отражены основные этапы по организации строительства логистических объектов на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект "Пенза-Харбин" реализует правительство Пензенской области, Народное правительство китайской провинции Хэйлунцзян и группа "РусГрейн".

"Подписание плана-графика можно по праву назвать стартом проекта международного значения. Пензенская область сегодня набирает обороты по увеличению экспорта. Эту задачу поставил президент РФ… Потребность в совместной деятельности большая - сельское хозяйство Пензенской области развивается хорошими темпами. Планируем и в дальнейшем увеличивать объем производства. Продукцию нужно реализовывать, в том числе и на экспорт", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

Губернатор отметил роль "РусГрейна" в развитии внешнеэкономических связей региона. "Ваша фирма поставляет продукцию, произведенную на пензенской земле, в Китайскую Народную Республику, Таджикистан, Литву, при этом компания является одной из немногих в Российской Федерации, которая поставляет продукцию сельскохозяйственного назначения от склада к складу", - сказал глава региона.

Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" создана в начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, расположенных на территории Пензенской и Саратовской областей и Башкирии. Основу производственного блока группы составляет ООО "Маслозавод Пензенский". Компания для поставки своей сельхозпродукции в Китай используется свои склады в Пензенской области и арендуемые в КНР.

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Источник: РИА Новости

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