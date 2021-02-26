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26 февраля 2021, 13:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика
Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).
В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.
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статья Жилкиной Ю.В. «Роль вертикально-интегрированных структур в странах с переходной экономикой», опубликованная в журнале ВАК «Вестник Московского энергетического института» №1, 2021. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.
статья Жилкиной Ю.В. «Политика импортозамещения в электроэнергетике: опыт ГК ПАО «Россети», опубликованная в журнале ВАК «Энергетик» №1, 2021. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.
статья Воденникова Д.А., Жилкиной Ю.В. «Эффективность современных птицезащитных устройств на линиях электропередачи 6-10 кВ в России», опубликованная в журнале «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» № 1, 2021. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.
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