Минстрой России и Главгосэкспертиза завершили совместную работу по созданию во ФГИС ЦС новых личных кабинетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при помощи которых они смогут в автоматизированном режиме направлять сведения о стоимости строительных ресурсов в разрезе всех ценовых зон на территории Российской Федерации. Личные кабинеты оптовых поставщиков уже доступны пользователям. ФГИС ЦС фактически становится государственной площадкой для информирования организаций строительного комплекса о поставщиках строительных ресурсов и реализуемой ими продукции на территории Российской Федерации.

С момента ввода в эксплуатацию в 2017 году во ФГИС ЦС зарегистрировано более 350 тысяч посетителей. Личные кабинеты поставщиков были впервые представлены Главгосэкспертизой России и Минстроем России строительным ассоциациям, союзам, партнерствам и объединениям строительного комплекса 18 февраля 2021 года в ходе онлайн-конференции, которая прошла при участии более 150 представителей компаний-производителей и оптовых продавцов строительных ресурсов из разных регионов России. Видеоматериалы презентации доступны на портале ФГИС ЦС.

«Размещение во ФГИС ЦС достоверных данных о текущей стоимости строительных ресурсов позволит поставщикам, наравне с производителями строительной продукции, участвовать в формировании сметных цен строительных ресурсов, применяемых при определении сметной стоимости объектов капитального строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в регионах и в целом по стране. Таким образом, ФГИС ЦС фактически становится государственной площадкой для информирования организаций строительного комплекса о поставщиках строительных ресурсов и реализуемой ими продукции на территории Российской Федерации», - подчеркнул заместитель начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Сергей Лахаев.

Для получения доступа в личные кабинеты поставщикам строительных ресурсов необходимо зарегистрироваться на портале ФГИС ЦС. Подробная информация и видеоинструкции для работы в системе размещены в разделе «База знаний» ФГИС ЦС – «Начало работы с системой».

После регистрации и включения оператором системы организации в перечень юридических лиц, размещающих информацию в ФГИС ЦС, поставщики смогут разместить всю информацию о себе в личном кабинете. Она также будет отображаться в открытом доступе в разделе «Мониторинг цен строительных ресурсов». С помощью различных фильтров данного раздела представители проектных организаций, снабжающих подразделений строительных подрядчиков и иных организаций строительного комплекса могут в онлайн-режиме найти поставщика и/или производителя по коду и/или наименованию строительного ресурса (которые указали юридические лица), в каждом субъекте Российской Федерации, посмотреть размещенные ими контактные данные (телефоны, адрес, сайт, электронная почта и другую информацию) и увидеть полную номенклатуру реализуемых строительных ресурсов и реквизиты складских помещений, заполненные поставщиками и производителями.