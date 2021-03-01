28 февраля в 12:15 на высокоэллиптическую орбиту был выведен первый гидрометеорологический спутник серии «Арктика-М», предназначенный для проведения съемки Арктического региона Земли. Его бортовой комплекс управления разработало Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» (входит в Госкорпорацию «Росатом»).

В ближайшие семь лет комплекс управления, произведенный МОКБ «Марс», должен обеспечить работу космического аппарата.

Ожидается, что после выведения на орбиту последующего, второго, аппарата серии «Арктика-М» Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности в Арктической зоне. Это позволит повысить точность краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

В настоящее время в рамках федеральной космической программы МОКБ «Марс» разрабатывает и изготавливает бортовые комплексы управления ещё для трех космических аппаратов серии «Арктика-М».

На фото: проверка работы систем бортового комплекса управления спутника

Справочно:

Космический аппарат «Арктика-М», разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (Госкорпорация «Роскосмос»), образует высокоэллиптическую гидрометеорологическую космическую систему (ВГКС) «Арктика-М» с орбитальной группировкой до четырех космических аппаратов. ВГКС предназначена для решения следующих задач: получение и предварительная обработка (нормализация) многоспектральных снимков облачности и подстилающей земной поверхности в пределах всего наблюдаемого диска Земли в арктическом регионе; получение гелиогеофизических данных на высоте орбиты; сбор и ретрансляция информации с платформ сбора данных (ПСД); ретрансляция сигналов от аварийных радиобуёв системы КОСПАС-САРСАТ; двусторонняя радиосвязь между станциями приема данных и гидрометеорологическими пунктами сети наземных платформ сбора данных Росгидромета.

Источник: Пресс-служба ФГУП МОКБ «Марс»