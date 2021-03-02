В Тверской области создадут особую экономическую зону "Эммаусс"

В Тверской области стартует проект развития особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Эммаусс". Вопрос рассмотрен 2 марта на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

"Создание особой экономической зоны "Эммаусс" поддержал Президент России Владимир Путин. Мы начинаем поэтапно двигаться в развитии новой экономической зоны региона. В том числе на площадке ОЭЗ планируем разместить производство продуктов питания", – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам заседания регионального правительства.

Земли на территории ОЭЗ "Эммаусса" под Тверью находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении ряда условий.

Для резидентов "Эммаусса" предусмотрены льготы: сниженный налог на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций – на 10 лет, на такой же период – пониженный транспортный налог. Также инвесторам предоставят необходимую для развития инфраструктуру, которую обеспечат за счет бюджетных инвестиций.

Разработана концепция ОЭЗ, проект планировки территории, где будут действовать производственные, торгово-выставочные площадки, зоны рекреации, логистики и другие.

"Эммаусс" будет развиваться поэтапно. На первом этапе на площади около 140 га создадут готовые для производственной и торгово-выставочной деятельности объекты, таможенный терминал, административный корпус. Общая же площадь участков с учетом перспективного плана развития ОЭЗ составит свыше 1,6 тыс. га.