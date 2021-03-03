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Гибридные коммутационные кабели с витыми парами категории 8.1 - 8.2

Гибридные коммутационные кабели с витыми парами категории 8.1 - 8.2

3 марта 2021, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: Stewart Connector
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Американская компания Stewart Connector, входящая в группу Bel Fuse, специализируется на разработке и производстве модульных соединителей, которые обеспечивают возможность соединения различного оборудования и организацию сетей.

К предлагаемым высокоскоростным кабельным решениям компания Stewart Connector добавила гибридные патч-корды на основе витых пар категории 8.1 – 8.2 для сетей Ethernet. Эти продукты представляют собой экономически выгодные решения для центров хранения и обработки данных, которые стремятся повысить скорости передачи данных без необходимости перехода на волоконно-оптические решения.

Недавно компания выпустила кабельную систему категории 8.2 – самую эффективную систему сопряжения с витыми парами для сетей Ethernet, доступную сегодня с интерфейсом ARJ45. Интерфейс ARJ45 категории 8.2 даёт возможность экранирования по всей длине каждой отдельной сигнальной пары в канале, в результате исключается межпарные и внешние перекрёстные наводки.

Новые сборки гибридных патч-кордов объединяют интерфейс RJ45 категории 8.1 с высокопроизводительным интерфейсом ARJ45. Гибридные кабели дают потребителю возможность использования самой высокопроизводительной структурированной кабельной системы и обеспечивают совместимость интерфейса с соответствующими промышленным стандартам интерфейсами RJ45 на переключателях, роутерах, серверах и устройствах хранения данных. Гибридный патч-корд имеет уровень производительности категории 8.1 и способен поддерживать скорости передачи сетей Ethernet на основе медных витых пар от 25 до 40 Гб/с.


 

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Источник: RusCable.Ru

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