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3 марта 2021, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: Stewart Connector
Отрасль: Кабельная промышленность
Американская компания Stewart Connector, входящая в группу Bel Fuse, специализируется на разработке и производстве модульных соединителей, которые обеспечивают возможность соединения различного оборудования и организацию сетей.
К предлагаемым высокоскоростным кабельным решениям компания Stewart Connector добавила гибридные патч-корды на основе витых пар категории 8.1 – 8.2 для сетей Ethernet. Эти продукты представляют собой экономически выгодные решения для центров хранения и обработки данных, которые стремятся повысить скорости передачи данных без необходимости перехода на волоконно-оптические решения.
Недавно компания выпустила кабельную систему категории 8.2 – самую эффективную систему сопряжения с витыми парами для сетей Ethernet, доступную сегодня с интерфейсом ARJ45. Интерфейс ARJ45 категории 8.2 даёт возможность экранирования по всей длине каждой отдельной сигнальной пары в канале, в результате исключается межпарные и внешние перекрёстные наводки.
Новые сборки гибридных патч-кордов объединяют интерфейс RJ45 категории 8.1 с высокопроизводительным интерфейсом ARJ45. Гибридные кабели дают потребителю возможность использования самой высокопроизводительной структурированной кабельной системы и обеспечивают совместимость интерфейса с соответствующими промышленным стандартам интерфейсами RJ45 на переключателях, роутерах, серверах и устройствах хранения данных. Гибридный патч-корд имеет уровень производительности категории 8.1 и способен поддерживать скорости передачи сетей Ethernet на основе медных витых пар от 25 до 40 Гб/с.
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