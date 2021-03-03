Согласно опубликованной на официальном сайте АО «СО ЕЭС» отчетной информации, с 01 января по 31 декабря 2020 года в ЕЭС России было зафиксировано 57 696 случаев срабатываний устройств РЗА. Число правильных срабатываний составило 55 568 случаев или 96,31 % от их общего количества.

Максимальное число случаев неправильной работы устройств РЗА в отчетном периоде было связано с непринятием или несвоевременным принятием мер по продлению срока службы или замене аппаратуры РЗА и ее вспомогательных элементов (20,17 %), ошибочными действиями персонала (10,54 %), а также конструктивными недостатками устройств технологической защиты или дефектами в процессе их изготовления (9,69 %). Основными техническими причинами неправильных срабатываний устройств РЗА стали дефекты или неисправности вторичных цепей РЗА (17,22 %) и электромеханической аппаратуры (15,60 %), а также физический износ оборудования (10,44 %).

Отчеты сформированы на основании анализа работы более 150 тысяч систем технологических защит на объектах электроэнергетики класса напряжения 110 кВ и выше в соответствии с требованиями Правил технического учета и анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80. Согласно установленным в документе принципам предоставления данных, результаты функционирования устройств РЗА сгруппированы по типам оборудования в отдельности, случаи неправильных срабатываний дополнительно классифицированы по видам организационных и технических причин.

Мониторинг условий эксплуатации и результатов функционирования устройств релейной защиты и автоматики входит в число ключевых деловых процессов Системного оператор и осуществляется в рамках оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России. Публикация информации о результатах функционирования устройств РЗА в ЕЭС России осуществляется ежеквартально, начиная с июня 2019 года, в специальном разделе официального сайта АО «СО ЕЭС».

Основная цель инициативы Системного оператора по открытию общего доступа к результатам анализа функционирования устройств РЗА в масштабах ЕЭС России – содействие организациям электроэнергетики в оценке эффективности используемых систем релейной защиты и автоматики, выявлении характерных причин неправильных срабатываний, выработке оптимальных решений по устранению недостатков и совершенствованию систем технологических защит как важнейшего механизма для поддержания надежности и живучести ЕЭС России.

Для получения уведомлений о публикации последующих отчётов необходимо оформить подписку на новостную рассылку на официальном сайте АО «СО ЕЭС», указав свой e-mail и поставив отметку напротив раздела «РЗА».