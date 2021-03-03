«Россети Тюмень» приступили к ремонтной кампании на Юго-Западе ХМАО-Югры. В 2021 году энергетики проведут техническое обслуживание 29 подстанций высокого класса напряжения и 80 км линий электропередачи. На эти цели энергокомпания потратит 93 млн рублей.

Ключевыми направлениями кампании по подготовке электросетевого комплекса к очередному ОЗП станут ремонт 115 силовых трансформаторов и 21 линии электропередачи, замена 5 опор, а также расчистка от деревьев и кустарников более 800 гектаров охранных зон ЛЭП.

В надежность электросетей юго-западной части Югры за последние 5 лет «Россети Тюмень» вложили 2,4 млрд рублей. Износ электросетевого комплекса здесь значительно ниже среднего по стране и составляет менее 30%.

Зона обслуживания урайского филиала «Россети Тюмень» охватывает площадь около 85 тысяч квадратных километров. От сетей компании запитаны ведущие предприятия автономного округа: «Газпром трансгаз Югорск», «Лукойл – Западная Сибирь», «Транснефть-Сибирь», «Югорский лесопромышленный холдинг», а также все населённые пункты Кондинского и Советского районов и 2 города: Урай и Югорск. Таким образом энергетики обеспечивают электроснабжением более 155 тысяч человек.