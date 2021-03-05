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ДКС построит баскетбольный комплекс в Твери

ДКС построит баскетбольный комплекс в Твери

5 марта 2021, 09:24
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Строительство 
Источник: ДКС

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Многие из клиентов и партнеров знают, что ДКС поддерживает желание сотрудников заниматься командными видами спорта, и даже организует такие занятия – они способствуют максимальной сплоченности коллектива. Но компания создает комфортные условия для занятия спортом не только внутри компании. ДКС - генеральный партнер баскетбольного клуба «Тверь», на арене которого недавно провел встречу с игроками и их наставниками Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола.

На встрече Кириленко дал высокую оценку деятельности Тверской Областной Федерации Баскетбола и рассказал о совместных проектах, которые при содействии региональной власти могут быть реализованы в Твери. Например, в этом году планируется строительство многофункционального спортивно-общественного пространства, которое будет включать несколько площадок для игры в баскетбол. Все работы по реализации баскетбольного кластера ДКС возьмет на себя.

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Источник: ДКС

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