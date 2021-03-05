ДКС построит баскетбольный комплекс в Твери

Многие из клиентов и партнеров знают, что ДКС поддерживает желание сотрудников заниматься командными видами спорта, и даже организует такие занятия – они способствуют максимальной сплоченности коллектива. Но компания создает комфортные условия для занятия спортом не только внутри компании. ДКС - генеральный партнер баскетбольного клуба «Тверь», на арене которого недавно провел встречу с игроками и их наставниками Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола.

На встрече Кириленко дал высокую оценку деятельности Тверской Областной Федерации Баскетбола и рассказал о совместных проектах, которые при содействии региональной власти могут быть реализованы в Твери. Например, в этом году планируется строительство многофункционального спортивно-общественного пространства, которое будет включать несколько площадок для игры в баскетбол. Все работы по реализации баскетбольного кластера ДКС возьмет на себя.