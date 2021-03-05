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IEK GROUP поздравляет с Международным женским днем

IEK GROUP поздравляет с Международным женским днем

5 марта 2021, 13:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Первый весенний праздник мы отмечаем 8 марта. Зима еще не сдала окончательно свои позиции, но в воздухе витает весеннее настроение и люди обмениваются улыбками. Да и как может быть иначе в день, когда мы поздравляем самых любимых женщин — наших мам, сестер, любимых!

Все слова признательности, которые звучат в эти дни, — свидетельство безграничного уважения к вашей доброте, красоте, мудрости и чуткости. Мужчины ценят ваши улыбки, всегда поднимающие настроение, ценят чисто женское изящество, с каким вы решаете даже профессиональные вопросы, интуицию, изобретательность и скромность.

IEK GROUP поздравляет всех женщин с 8 Марта! Желаем вам весеннего цветущего настроения и приятных запоминающихся сюрпризов. Будьте счастливы, успешны, а главное — любимы!

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Источник: Группа компаний IEK

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