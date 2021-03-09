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"Гридекс-К" инвестирует 200 млн рублей в производство геосинтетических материалов в Подмосковье

Гридекс-К инвестирует 200 млн рублей в производство геосинтетических материалов в Подмосковье

9 марта 2021, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ ДУБНА
Отрасль: Строительство 
Источник: abireg.ru

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ООО «Гридекс-К» планирует инвестировать 192 млн рублей в создание в Подмосковье производства геосинтетических материалов, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Предприятие планируют построить в ОЭЗ «Дубна». Общая площадь производственных цехов, согласно проекту, составит порядка 4 тыс. кв. м. После ввода завода в эксплуатацию на нем появится 50 новых рабочих мест.

«Компания планирует занять одну из лидирующих позиций на российском рынке в своем сегменте, выпуская продукцию под собственным брендом, тем самым замещая аналогичную импортную продукцию», – отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Гридекс-К» с уставным капиталом 100 тыс. рублей зарегистрировано в подмосковной Дубне в 2015 году. Компания занимается производством армирующих сеток и продукции из композитных материалов, которые используются в строительстве. Генеральный директор и бенефициар предприятия – Евгений Матвеев. В 2020-м выручка «Гридекс-К» составила 260,1 млн рублей, чистая прибыль – 13,6 млн рублей.

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Источник: abireg.ru

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