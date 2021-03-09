7 марта специалисты приступили к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор энергоблока № 2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Данный процесс является необходимым условием и, своего рода, генеральной репетицией загрузки ядерного топлива в реактор и включает в себя, в том числе, отработку транспортно-технологических операций по перемещению ИТВС из специального хранилища свежего топлива в здание реактора и подтверждение готовности перегрузочной машины.

Имитаторы являются точной копией тепловыделяющих сборок (ТВС), полностью повторяют их конструкцию по весу, размеру и материалам, но не содержат ядерного топлива. Они предназначены для использования во время проведения пусконаладочных работ на этапе холодно-горячей обкатки реакторной установки.

«Начало загрузки ИТВС – это подтверждение готовности реактора, транспортно – технологического оборудования и его оснастки, систем и основного оборудования реакторной установки к этапу холодно – горячей обкатки с целью их проверки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности, - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. - После загрузки всех 163 ИТВС специалисты завершат сборку реактора и, получив соответствующие разрешения, приступят к этапу гидравлических испытаний, которыми открывается огромный цикл обязательных и строго регламентированных технологически сложных процессов, проводимых при подготовке энергоблока к физическому пуску».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом.