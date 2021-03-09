По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в феврале 2021 года составило 22813,9 млн кВт∙ч, что на 6,9 % больше, чем в феврале прошлого года.

Без учета объема потребления электроэнергии в ОЭС Центра за 29 февраля високосного 2020 года рост объема электропотребления в феврале 2021 года составил 10,5 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Центра в феврале 2021 года составила 23049,3 млн кВт∙ч, что на 2382,9 млн кВт∙ч или 11,5 % больше, чем за тот же месяц прошлого года (без учета 29 февраля 2020 года рост выработки составляет 15,4 %). Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в феврале 2021 года выработано 13802,4 млн кВт∙ч (59,9 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 299,5 млн кВт∙ч (1,3 % в структуре выработки ОЭС), атомными электростанциями (АЭС) – 8947,4 млн кВт∙ч (38,8 % в структуре выработки ОЭС).

По сравнению с февралем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 16,3 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 20,1 %), выработка ГЭС снизилась на 23,0 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 20,1 %), выработка АЭС увеличилась на 6,4 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 10,4 %).

Рост потребления в феврале 2021 года по сравнению с февралем прошлого года зафиксирован в энергосистеме Белгородской области на 1,7 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 5,1 %), Брянской области на 1,9 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 5,2 %), Владимирской области на 6,2 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 9,7 %), Вологодской области на 4,7 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 8,4 %), Воронежской области на 5,0 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 8,5%), Ивановской области на 7,7 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 11,3 %), Калужской области на 7,8 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 11,2 %), Костромской области на 13,2 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 16,9 %), Курской области на 2,2 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 5,7 %), Липецкой области на 2,6 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 6,1 %), г. Москвы и Московской области на 8,9 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 12,6 %), Орловской области на 2,1 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 5,5 %), Рязанской области на 4,5 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 8,0 %), Смоленской области на 4,9 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 8,6 %), Тамбовской области на 1,1 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 4,5 %), Тверской области на 14,6 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 18,5%), Тульской области на 7,2 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 11,0 %), Ярославской области на 7,4 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 11,0 %).

За первые два месяца 2021 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 46635,4 млн кВт·ч, что на 6,9 % больше уровня потребления за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 8,6 %).

В январе – феврале 2021 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 2,0 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 3,6 %), Брянской области на 2,6 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 4,2 %), Владимирской области на 6,1 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 7,8 %), Вологодской области на 5,7 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 7,5 %), Воронежской области на 4,4 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 6,1 %), Ивановской области на 7,0 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 8,8 %), Калужской области на 9,5 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 11,2 %), Костромской области на 14,0 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 15,8 %), Курской области на 1,6 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 3,2 %), Липецкой области на 2,8 %(без учета 29 февраля 2020 года – на 4,5 %), Москвы и Московской области на 8,6 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 10,3 %), Орловской области на 2,0 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 3,6 %), Рязанской области на 5,0 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 6,7 %), Смоленской области на 6,5 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 8,4 %), Тамбовской области на 1,9 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 3,6 %), Тверской области на 14,0 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 15,9 %), Тульской области на 7,1 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 8,9 %), Ярославской области на 7,1 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 8,8 %).

Электростанции ОЭС Центра за период с января по февраль 2021 года выработали 47058,6 млн кВт·ч, что на 11,1 % больше, чем за аналогичный период 2020 года (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 13,0 %).

Выработка ТЭС в этот период составила 27680,2 млн кВт·ч (58,8 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ТЭС в период с января по февраль 2020 года на 16,5 %(без учета 29 февраля 2020 года рост составил 18,3 %). Выработка ГЭС в этот период составила 632,9 млн кВт·ч (1,4 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ГЭС в период с января по февраль 2020 года на 22,3 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 20,9 %). Выработка АЭС в этот период составила 18745,5 млн кВт·ч (39,8 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС в период с января по февраль 2020 года на 5,6 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 7,4 %).

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2260 электрических подстанций 110–750 кВ и 2754 линии электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88516 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 51655 МВт (по данным на 01.03.2021). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра составляет 794,7 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,6 млн человек.