Реестр потенциальных резидентов Арктической зоны РФ на территории Коми насчитывает уже 24 проекта в области добычи полезных ископаемых, переработки, транспорта, сельского хозяйства и социальной сферы. С двумя резидентами заключены соглашения, планируемая к выпуску продукция в Инте - карбид кальция и ферросплавы - крайне востребована на российском рынке, рассказала ТАСС заместитель председателя правительства Республики Коми Ирина Бахтина.

"На инвестиционном портале уже зарегистрировано 24 проекта, планируемые к реализации в Коми, - по добыче полезных ископаемых, их переработке, в сфере транспорта, сельского хозяйства, социальной сфере. С двумя резидентами заключены соответствующие соглашения после одобрения их проектов комиссией при Минвостокразвития России - это строительство завода по выпуску карбида кальция и ферросплавов в Инте: 250 новых рабочих мест, 320 млн рублей инвестиций в основной капитал. Это также завод по изготовлению стройматериалов из отходов промышленных предприятий угольной и нефтедобывающей промышленности в Усинске", - рассказала ТАСС зампред правительства Коми.

Как отметила собеседница агентства, из-за пределов региона заявляются единичные проекты, большинство заявок поступает от местных предприятий и предпринимателей. Они знают местную проблематику и понимают, как превращать застарелые проблемы в новые возможности: в Усинске, например, стройматериалы для дорожной отрасли будут производиться из отходов промышленных предприятий угольной и нефтедобывающей промышленности, из нефтешламов.

"Накопленных там исторически отходов достаточно, чтобы они возвращались в замкнутый экономический цикл после соответствующей переработки. Объем инвестиций - 211,5 млн рублей, пока заявлено 12 рабочих мест", - отметила Бахтина.

Прорабатывается проект строительства технопарка в Усинске с объемом инвестиций в 500 млн рублей, там планируется открыть поначалу 53 новых рабочих места. "Согласован также комиссией Минвостокразвития проект разведки золота и минерального сырья на месторождении Естошорское в Воркуте с объемом инвестиций в 306 млн рублей, 57 новыми рабочими местами. На сегодня мы имеем зеленый свет на подписание таких соглашений [с резидентами АЗРФ]", - отметила зампред правительства региона.

Об арктических территориях Коми

В состав Арктической зоны РФ от Республики Коми входят города Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в 2020 году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание новых мощностей по переработке нефти и газа.

В приоритете также обозначено создание и развитие вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков крупнейшего в мире Пижемского месторождения, расположенного в Усть-Цилемском районе Коми, формирование и развитие Парнокского железомарганцевого минерально-сырьевого центра в Интинском районе, которое считается практически единственным в стране по запасам.