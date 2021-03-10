Специалисты «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» в 2020 году выполнили 3489 договоров технологического присоединения (ТП) общей мощностью 69 МВт.

В прошлом году электросетевая компания подключила к сетям ряд крупных объектов, среди которых завод по производству древесностружечных плит ЗАО «Муром», которому было предоставлено 14,8 МВт мощности. Также энергетики обеспечили мощностью 2,3 МВт жилой микрорайон в городе Коврове и фармацевтическую компанию «Генериум», которая производит вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, предоставив 3,5 МВт мощности.

«Безусловно, особое внимание в 2020 году было сосредоточено на объектах здравоохранения. Специалисты «Владимирэнерго» в кратчайшие сроки выполнили технологическое присоединение 29 сельских фельдшерско-акушерских пунктов в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Гусевском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Собинском, Суздальском, Юрьев-Польском районах Владимирской области, где в перспективе более 8 тысяч жителей населенных пунктов этих районов смогут своевременно получить первичную медицинскую помощь», - отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин.

Если в дополнение к основному договору потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, то он может заказать услугу «Сопровождение технологического присоединения» и филиал выполнит эти работы «под ключ», включая проектирование и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Напомним, что подать заявку на техприсоединение можно на едином портале электросетевых услуг – Портал-тп.рф. По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8 800 220-0-220.