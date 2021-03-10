«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила реконструкцию подстанции 330 кВ «Машук», которая обеспечивает электроснабжение курортов Кавказских Минеральных Вод. На финальном этапе проекта полностью обновлено оборудование открытого распределительного устройства 35 кВ. Ранее на объекте были установлены новые силовые трансформаторы, а его мощность выросла на 20% – до 560 МВА. Общая стоимость работ составила 288 млн рублей.

Все внедренное оборудование произведено в России. Срок службы силовых агрегатов и коммутационных аппаратов составляет не менее 30 лет. Реконструкция проводилась в условиях действующего центра питания без ограничений энергоснабжения потребителей.

В результате проекта создана возможность для развития социальной инфраструктуры Ставропольского края. В частности, от подстанции уже запитан Военизированный спасательный центр постоянной готовности МЧС России. Также резерв мощности позволяет реализовать крупные инвестиционные проекты в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод – строительство санаториев «Источник Железноводск», «Нижние ванны», «Сакура» и др.

Подстанция «Машук» была построена по плану ГОЭЛРО в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны объект был сильно поврежден, восстановление проведено в сжатые сроки после снятия оккупации в 1943 году. Масштабная реконструкция подстанции была выполнена в 2008 году. Тогда на объекте установили первое на Северном Кавказе комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 330 кВ. Это экологичное, пожаробезопасное, компактное оборудование, позволяющее обеспечить высокий уровень надежности электроснабжения потребителей.

Сегодня подстанция 330 кВ «Машук» обеспечивает транзит электроэнергии с Невинномысской ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в Ставропольский край и Кабардино-Балкарскую Республику.