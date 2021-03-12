Башкортостан ищет инвестора для производства троллейбусов

Правительство Республики Башкортостан готово вложить 1 миллиард рублей в производство в республике троллейбусов при условии равного финансирования со стороны потенциального инвестора, сообщает RosTender.info. В настоящее время проводится тендер на приобретение троллейбусов в рамках государственного контракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по производству на территории Республики Башкортостан (так называемый офсетный контракт).

Согласно условиям контракта, Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики готово приобрести у победителя тендера весной 2022 года 45 троллейбусов за 1 млрд 4 млн рублей за счет бюджета региона. Троллейбусы должны быть собраны на территории Башкортостана. Для этого победитель в течение года должен организовать в Башкортостане производство этого вида транспорта (или модернизировать имеющееся), вложив в него не менее 1 млрд рублей.

Предложения от потенциальных инвесторов министерство принимает до 12 мая, 25 мая планируется подвести итоги тендера. По требованиям ведомства, троллейбусы должны быть низкопольными с вместимостью 80 пассажиров. Транспортные средства предстоит оборудовать 31 сидячим местом, 1 местом для инвалидов, спутниковой системой навигации ГЛОНАС, электронной системой информирования пассажиров. Поставить их предстоит в Уфу и Стерлитамак.

