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Кабельный завод "АЛЮР" примет участие в 19-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2021

Кабельный завод АЛЮР примет участие в 19-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2021

12 марта 2021, 11:30
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, Cabex 2021, АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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Новости компании

С 16 по 18 марта 2021 года Кабельный завод «АЛЮР» примет участие в 19-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2021.

Выставка пройдет с 16 по 18 марта в Москве, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №8. Приглашаем Вас посетить выставочную экспозицию Кабельного завода «АЛЮР» стенд A119, где квалифицированные специалисты предприятия ответят на все интересующие Вас вопросы и предоставят в Ваше распоряжение справочную информацию. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по т/ф: (81153) 9-43-41.

Для бесплатного посещения выставки, используйте промокод alur21 по ссылке ПОЛУЧИТЕ БИЛЕТ

До встречи на выставке Cabex 2021!

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Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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