С 16 по 18 марта 2021 года Кабельный завод «АЛЮР» примет участие в 19-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2021.

Выставка пройдет с 16 по 18 марта в Москве, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №8. Приглашаем Вас посетить выставочную экспозицию Кабельного завода «АЛЮР» стенд A119, где квалифицированные специалисты предприятия ответят на все интересующие Вас вопросы и предоставят в Ваше распоряжение справочную информацию. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по т/ф: (81153) 9-43-41.

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До встречи на выставке Cabex 2021!