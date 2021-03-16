Компания Vestas – один из крупнейших производителей ветровых установок в мире – приобрела миноритарный пакет акций стартапа по изготовлению, башен ветровых турбин из дерева, принадлежащего шведской компании Modvion AB*. Vestas рассчитывает, что применение башен, изготовленных из дерева, позволит отказаться от использования таких тяжелоперерабатываемых и требующих интенсивного использования ископаемого топлива материалов, как сталь.

Modvion AB изготавливает башни для ветровых турбин из композитной древесины, состоящей из нескольких слоев северной ели толщиной от 3 до 4 мм. Затем конструкция покрывается специальной водоотталкивающей пропиткой. По мнению компании, башни для ветровых турбин, изготовленные из пропитанной композитной древесины достаточно прочные и будут дешеветь по мере увеличения производства. Свою первую пилотную башню из дерева Modvion AB построила в апреле прошлого года на острове недалеко от Гетеборга. Первую коммерческую модель ветровой турбины с деревянной башней планируется установить к 2022 г. По словам генерального директора Modvion AB Отто Лундмана, компания привлекла около SEK 11,47 млн ($ 1,4 млн) инвестиций, в том числе и со стороны Vestas, в реализацию проекта строительства первого крупномасштабного производства башен ветровых турбин из дерева, уже к концу 2021 г. в реализацию проекта компания планирует привлечь около € 10 млн. К 2023 г. новое производство общей стоимостью около $ 27 млн сможет выпускать около 200 башен для ветровых турбин в год По словам старшего вице-президента и руководителя отдела инноваций и концепций Vestas Бо Свольдгаарда, деревянные башни для ветровых турбин потенциально могут использоваться в ассортименте турбин, выпускаемых Vestas. По мере расширения масштабов использования ветровых турбин древесина становится все более привлекательным материалом для изготовления башен ветроустановок, поскольку они весят меньше, чем аналоги, сделанные из стали.

Инвестиции Vestas в стартап Modvion AB пока довольно малы, но могут иметь значительные последствия. Компания стремится к 2030 г. достичь нулевого уровня выбросов углерода при производстве ветровых турбин без использования компенсаций на выбросы углерода, а к 2040 г. достигнуть безотходной эксплуатации своих турбин. Таким образом, переход на использование древесины вместо стали может помочь в достижении обеих целей.

Информационный портал Bloomberg Green

* Modvion AB – шведская компания, специализирующаяся в сфере промышленного проектирования и дизайна. Компания разрабатывает модульные конструкции из древесных материалов. В настоящее время Modvion AB специализируется на технологиях изготовления башен ветровых установок из дерева. Запатентованная модульная технология Modvion AB позволяет значительно снизить затраты на изготовление, повысить эффективность транспортировки и упростить установку башен ветровых турбин высотой более 120 м, что, в конечном итоге приводит к повышению рентабельности использования ветровых ресурсов.