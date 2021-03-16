Промышленность России: итоги февраля 2021 года

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) проанализировал итоги работы промышленности России в феврале 2021 года. По оценкам Института, положительная динамика производства фиксируется второй месяц подряд, а темпы сокращения спроса продолжают замедляться.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в феврале 2021 года изменились однонаправленно. Так, рост производства фиксируется второй месяц подряд (+1,4% к февралю-2020, +0,9% с начала года). Также существенно замедлился темп сокращения спроса (-2,4% к февралю-2020, -3,3% с начала года). *

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей в феврале немного замедлилось и составило 4% (здесь и далее – все процентные показатели относительно февраля-2020).

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 13,8% до 38,6 млн тонн, экспорт – на 21,1% до 16,5 млн тонн. Основным ограничивающим фактором остается сделка ОПЕК+. Вклад России в суммарное ограничение добычи постепенно сокращается по сравнению с уровнем конца прошлого года. Так, январские ограничения для России были смягчены примерно на 125 тыс. барр./сутки, а на февраль-март – дополнительно на 65 тыс. барр./сутки. По итогам февраля 2021 года Россия выполнила взятые в рамках соглашения обязательства в полном объеме.

Второй месяц подряд фиксируется рост добычи газа (+2,9% до 62 млрд м3). На фоне холодных погодных условий в Европе и Азии продолжили расти экспортные поставки газа (+7,9% до 15,1 млрд м3).

Добыча угля также продолжает показывать положительную динамику (+9,6% до 35 млн тонн). Экспорт угля вырос на 11,9% до 14,7 млн тонн. Рост экспорта угля продолжается как в европейские страны, так и в страны Азии.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности продолжает показывать отрицательную динамику (-2,9%), однако темпы падения постепенно замедляются.

В сегменте среднетехнологичных отраслей падение спроса практически остановилось (-0,1%). Спрос на химические и минеральные удобрения в феврале 2021 года на внутреннем рынке сократился на 1,0%, при этом поставки на внешний рынок увеличились на 5,0%. Внутренний спрос на черные металлы снизился на 15,7%, при этом экспортные поставки увеличились на 10,5%. Спрос на цветные металлы в феврале 2021 года значительно вырос со стороны внутреннего рынка (+56,7%) во многом за счет медной продукции, однако поставки на внешний рынок продолжили падение (-21,2%).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в феврале 2021 года значительно сократился (-19,1%). При этом общая отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог выросла на 11,1%, поставки на внутренний рынок увеличились на 12,4%, в экспортном направлении снизились на 0,2%.

«Экспорт угля, стабильно растущий с середины прошлого года, в очередной раз подтверждает тезис о приоритете экономических интересов различных стран перед климатическими, ̶ прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. - Если рост экспорта в страны АТР можно объяснить ограничениями на поставки угля в Китай из Австралии и снижением добычи в ряде других стран-экспортеров, таких как, Колумбия и Индонезия, то рост поставок в Европу объясняется преимущественно увеличением конкурентоспособности угля в связи с резким ростом цен на газ. По итогам года поставки в Европу, конечно, сократились за счет провальных результатов первой половины 2020 года, однако доля российского угля в общем импорте стран ЕС выросла с 59% в 2019 году до 68% в 2020 году».

* Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 15 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www . ipem . ru .

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