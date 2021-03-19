Правительство России поддержало выделение 638 млн рублей Минстрою на субсидирование купонного дохода по инфраструктурным облигациям, которые направлены на развитие жилищного и транспортного строительства, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Для запланированного в 2021 году выпуска облигаций на 30 млрд рублей предполагается выделить 638 млн рублей. Денежные средства, привлеченные под облигации, будут выдаваться на инфраструктуру для жилищного строительства и формирования городской среды на срок до 15 лет под льготную ставку. Купонный доход по таким облигациям будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Выпуском облигаций займется специализированное общество проектного финансирования, которое создал ДОМ.РФ. Как сообщил гендиректор госкомпании Виталий Мутко, размещение ценных бумаг на рынке начнется уже в ближайшее время.

"Чтобы покупка квартир в новостройках была привлекательнее, в жилых комплексах должно быть сразу удобно и комфортно жить. Это значит, что должны быть качественные дороги, недалеко детские сады, школы и поликлиники. Не все застройщики могут справиться с такой финансовой нагрузкой и обеспечить строительство этих объектов сразу вместе с жилым комплексом. Механизм облигаций как раз и должен помочь бизнесу в этом", - написал Мутко на своей странице в Instagram.

Программу планируется начать в пяти пилотных регионах: Тульской, Тюменской, Ленинградской, Сахалинской и Ростовской областях.

Опора для региона

Создание инфраструктуры - капиталоемкие и затратные мероприятия, финансовых ресурсов на которые, как правило, не достаточно, сообщил ТАСС полномочный представитель президента России в Уральской федеральном округе Владимир Якушев. Поэтому во всем мире существует практика привлечения финансирования на развитие инфраструктуры через облигации, пояснил он.

"В Уральском федеральном округе одним из пилотных регионов по апробации этого нового важного механизма станет Тюменская область. Необходимо максимально быстро отработать на практике все механизмы, выявить узкие места, внести необходимые изменения в нормативную базу, и распространить наработанную практику на все регионы. Это станет хорошим подспорьем для застройщиков, многие из которых сейчас испытывают трудности с привлечением средств на строительство социальных объектов, коммунальных сетей", - сказал Якушев.

По его словам, инфраструктурные облигации также могут стать эффективным источником привлечения инвестиций в строительную отрасль от крупных институциональных инвесторов. Учитывая задачу по ежегодному вводу 120 млн кв. метров жилья к 2030 году, необходимы дополнительные источники для создания в новых микрорайонах качественной коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, добавил полпред.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил ТАСС, что запуск инфраструктурных облигаций позволит обеспечить граждан комфортным и доступным жильем, поможет развитию жилищного строительства в целом. В 2021 году в Тюменской области предстоит ввести 1,56 млн кв. метров жилья, которые предусмотрены национальным проектом "Жилье и городская среда".

"Это потребует совместной работы всех участников строительного комплекса. И финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для крупных жилищных проектов за счет предоставления льготных займов на длительный срок, обеспеченных государственными гарантиями субъектов Российской Федерации, крепкая опора для региона", - сказал Моор. Он добавил, что в Тюменской области создана рабочая группа с участием представителей ДОМ.РФ и правительства региона.

Наибольший эффект от инфраструктурных облигаций получат те регионы, где есть потребность в модернизации инфраструктуры: транспорт, энергетика, водоснабжение и др., считает директор по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "Важной особенностью таких облигаций является их целевое использование. Наличие дополнительных гарантий и страхование рисков инфраструктурных проектов будет увеличивать привлекательность нового инструмента финансирования", - отметила она ТАСС.

Механизм нужно расширять

При этом механизм инфраструктурных облигаций необходимо расширять, чтобы как можно больше регионов смогли им воспользоваться, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Так, в настоящее время минимальная сумма займа составляет 300 млн руб.

"Однако есть низкобюджетные регионы, где проекты могут быть не столь дорогими и стоимость инфраструктуры может быть меньше, чем предусмотрено постановлением правительства для входа в программу. Мы должны иметь в виду не только крупные мегаполисы, но и небогатые регионы и города для того, чтобы там тоже можно было за счет инфраструктурных облигаций развивать жилищное строительство", - сказал ТАСС Аксаков.

Предложение снизить минимальную сумму займа он уже представил на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина и планирует в ближайшее время с этой инициативой официально обратиться в Минстрой.

Кроме того, займы сопровождаются государственной гарантией субъекта, напомнил президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. Именно это, по его мнению, является одним из ограничений на данный момент, так как в ряде регионов уровень текущего госдолга не дает свободы для выдачи соответствующих гарантий.

Тем не менее, этот внебюджетный инструмент позволит сократить собственные расходы на строительство сопутствующей инфраструктуры при одновременном увеличении налоговых поступлений в региональный бюджет и обеспечению новых жилищных возможностей для жителей региона, подчеркнул ТАСС Онищенко. "Наиболее эффективным этот инструмент может стать для регионов, где есть готовые проработанные проекты комплексного развития территорий", - сказал он.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья за счет предоставления льготных займов на длительный срок, обеспеченных государственными гарантиями регионов.