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19 марта 2021, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО
Отрасль: Электроэнергетика
В Сургуте состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 100-летию ГОЭЛРО и развитию Тюменской энергосистемы. Мультимедийный проект исторического парка «Россия - Моя история. Югра» инициирован компанией «Россети Тюмень». Совместно с коллегами из генерации, сферы передачи и сбыта электроэнергии были собраны уникальные материалы, познакомиться с которыми теперь могут все сургутяне и гости нефтяной столицы страны.
На площадке мультимедийного исторического парка представлена ретроспектива развития энергетики Тюменского региона, начиная с середины 20 века: сотни фотографий, эксклюзивные архивы, биографические факты и воспоминания ветеранов-энергетиков, благодаря которым развивалась одна из крупнейших энергосистем страны. В материалах музея подробно рассказывается о ключевых этапах реализации плана ГОЭЛРО, а также последующем развитии отечественной электроэнергетики вплоть до наших дней.
Выставка имеет современный дизайн и удобную систему навигации, а каждый её раздел повествует о деятельности пяти крупнейших энергопредприятий ХМАО-Югры и Тюменской области: АО «Россети Тюмень», ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Сургутская ГРЭС-1), ПАО «Юнипро» (Сургутская ГРЭС-2), ООО «Сургутские городские электрические сети» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
На торжественном открытии выставки генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко отметил, что для создания ощущения сопричастности к великим событиям сотрудники компании передали в музей не только медиаматериалы, но и экипировку, вспомогательные устройства энергетиков прошлого.
«Важность событий вековой давности для истории нашей страны не вызывает никаких сомнений. Трудовые подвиги энергетиков тех лет особенно актуальны сейчас, когда перед отраслью снова поставлены амбициозные задачи. Нынешнему поколению полезно знать о том, как за считанные годы можно осилить даже самые масштабные планы. Смелые по своей задумке проекты советских энергетиков 20 века изменили технологический образ государства», – подчеркнул Алексей Солдатенко.
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