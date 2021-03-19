В Сургуте состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 100-летию ГОЭЛРО и развитию Тюменской энергосистемы. Мультимедийный проект исторического парка «Россия - Моя история. Югра» инициирован компанией «Россети Тюмень». Совместно с коллегами из генерации, сферы передачи и сбыта электроэнергии были собраны уникальные материалы, познакомиться с которыми теперь могут все сургутяне и гости нефтяной столицы страны.

На площадке мультимедийного исторического парка представлена ретроспектива развития энергетики Тюменского региона, начиная с середины 20 века: сотни фотографий, эксклюзивные архивы, биографические факты и воспоминания ветеранов-энергетиков, благодаря которым развивалась одна из крупнейших энергосистем страны. В материалах музея подробно рассказывается о ключевых этапах реализации плана ГОЭЛРО, а также последующем развитии отечественной электроэнергетики вплоть до наших дней.

Выставка имеет современный дизайн и удобную систему навигации, а каждый её раздел повествует о деятельности пяти крупнейших энергопредприятий ХМАО-Югры и Тюменской области: АО «Россети Тюмень», ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Сургутская ГРЭС-1), ПАО «Юнипро» (Сургутская ГРЭС-2), ООО «Сургутские городские электрические сети» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

На торжественном открытии выставки генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко отметил, что для создания ощущения сопричастности к великим событиям сотрудники компании передали в музей не только медиаматериалы, но и экипировку, вспомогательные устройства энергетиков прошлого.