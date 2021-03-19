В дежурную часть отдела МВД России по Парфинскому району с заявлением о том, что кто-то срезал и похитил более 3-х километров кабеля связи в районе деревни Сельцо, обратился представитель одной из новгородских компаний, работающей в сфере телекоммуникаций. Он пояснил, что повреждение данного кабеля оставило без электросвязи ряд объектов, в том числе и несколько жилых домов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих жителей Парфинского района, подозреваемых в совершении этой кражи.

Комментарий регионального УМВД: «Полицейские выяснили, что злоумышленники повредили три опоры линий электропередач, срезали кабель, а затем сдали его в пункт приема металла. Полученные денежные средства мужчины потратили по собственному усмотрению».

В настоящее время похищенное имущество стражами порядка найдено и изъято. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ - «Кража».