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Полиция раскрыла кражу трёх километров кабеля в Парфинском районе

Полиция раскрыла кражу трёх километров кабеля в Парфинском районе

19 марта 2021, 13:00
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ИА "Великий Новгород.ру"

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В дежурную часть отдела МВД России по Парфинскому району с заявлением о том, что кто-то срезал и похитил более 3-х километров кабеля связи в районе деревни Сельцо, обратился представитель одной из новгородских компаний, работающей в сфере телекоммуникаций. Он пояснил, что повреждение данного кабеля оставило без электросвязи ряд объектов, в том числе и несколько жилых домов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих жителей Парфинского района, подозреваемых в совершении этой кражи.

Комментарий регионального УМВД: «Полицейские выяснили, что злоумышленники повредили три опоры линий электропередач, срезали кабель, а затем сдали его в пункт приема металла. Полученные денежные средства мужчины потратили по собственному усмотрению».

В настоящее время похищенное имущество стражами порядка найдено и изъято. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ - «Кража».

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Источник: ИА "Великий Новгород.ру"

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