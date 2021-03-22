Компания Belden Inc продолжает предлагать потребителям всё больше решений для повышения плотности кабельных каналов, сокращения времени прокладки и безопасной передачи данных и электроэнергии, о чём свидетельствует выпуск на рынок новых продуктов в первом квартале 2021 года.

Инновационные кабельные решения:

Созданный компанией Belden кабель типа Digital Electricity (DE) доставляет электроэнергию (мощностью до 2000 ватт) по медным парам и одновременно передаёт данные по оптическому волокну на большие расстояния (до 2 километров). Линейка этих кабелей теперь расширена и включает кабели диаметром 2 мм внутренней и внутренней/наружной прокладки для оконечной разводки в инженерных коммуникациях зданий.

кабель типа доставляет электроэнергию (мощностью до 2000 ватт) по медным парам и одновременно передаёт данные по оптическому волокну на большие расстояния (до 2 километров). Линейка этих кабелей теперь расширена и включает кабели диаметром 2 мм внутренней и внутренней/наружной прокладки для оконечной разводки в инженерных коммуникациях зданий. Линейка гибридных кабелей с медными жилами и оптическими волокнами FiberExpress Hybrid Copper-Fiber Cable обеспечивает сокращение времени монтажа и прокладки. Расширенная линейка теперь включает кабели для разводки диаметром 2 мм для внутренней и внутренней/наружной прокладки, обладающие низким дымовыделением, не содержащие галогенов, в алюминиевой броне и без брони, а также ответвительные или распределительные кабели диаметром 2 мм/3 мм в алюминиевой броне для внутренней/наружной прокладки в воздуховодных каналах зданий.

обеспечивает сокращение времени монтажа и прокладки. Расширенная линейка теперь включает кабели для разводки диаметром 2 мм для внутренней и внутренней/наружной прокладки, обладающие низким дымовыделением, не содержащие галогенов, в алюминиевой броне и без брони, а также ответвительные или распределительные кабели диаметром 2 мм/3 мм в алюминиевой броне для внутренней/наружной прокладки в воздуховодных каналах зданий. Оптические кабели серии RailTuff Fiber Optic Cable обеспечивают повышенную безопасность и противопожарную защиту. Специально предназначенные для эксплуатации в железнодорожных, автодорожных и станционных туннелях и системах сигнализации, эти надёжные кабели способствуют повышению продолжительности срока службы транспортной инфраструктуры.

Инновационные кабельные сборки и соединители

Новые кабельные сборки и разъёмы ( M12 Power Cordsets and Attachables ) от компании Lumberg Automation , входящей в группу компаний BELDEN Inc , на 50% компактнее своих традиционных аналогов и обеспечивают эффективные, безопасные и надёжные решения даже в условиях ограниченного пространства.

) от компании входящей в группу компаний на 50% компактнее своих традиционных аналогов и обеспечивают эффективные, безопасные и надёжные решения даже в условиях ограниченного пространства. Разработанные в соответствии с потребностями и сертифицированные на соответствие требованиям транспортной отрасли, соединители и разъёмы серии M12 X-Code Field Attachable Connectors предназначены для монтажа в полевых условиях и защищают от механического удара, вибрации, пыли и влаги без ущерба для эксплуатационных свойств.

предназначены для монтажа в полевых условиях и защищают от механического удара, вибрации, пыли и влаги без ущерба для эксплуатационных свойств. Расширить срок службы модулей ввода/вывода и надёжным образом соединять датчик и преобразователь данных помогает разветвитель типа M12 T . Новая, удобная в использовании конструкция обеспечивает сокращение времени монтажа и расходов благодаря возможности настенной установки.

. Новая, удобная в использовании конструкция обеспечивает сокращение времени монтажа и расходов благодаря возможности настенной установки. Линейка продуктов REVConnect теперь включает коммутационную панель REVConnect 1U48, единственную в своём роде панель с 48 портами в ячейке телекоммуникационного шкафа. Она основана на технологии REVConnect и пригодна для конфигураций категории 5e, 6 и 6A, а также для прямого или углового расположения.

Сетевые технологии и программное обеспечение

Контроллер BAT Controller Virtual автоматизирует создание безопасных VPN-соединений между участками промышленных объектов всего лишь несколькими щелчками мышью. Такое экономически эффективное, простое в использовании решение обеспечивает безопасное сетевое управление.

автоматизирует создание безопасных VPN-соединений между участками промышленных объектов всего лишь несколькими щелчками мышью. Такое экономически эффективное, простое в использовании решение обеспечивает безопасное сетевое управление. Новый управляемый сетевой коммутатор с многочисленными портами BOBCAT High-Port Managed Switch , имеющий до 24 портов и различные варианты конфигураций, предназначен для удовлетворения растущих потребностей в широкополосных сетях с высокой пропускной способностью. Этот компактный продукт обеспечивает эффективное и более безопасное соединение устройств в сети.

, имеющий до 24 портов и различные варианты конфигураций, предназначен для удовлетворения растущих потребностей в широкополосных сетях с высокой пропускной способностью. Этот компактный продукт обеспечивает эффективное и более безопасное соединение устройств в сети. Новая версия программной операционной системы Hirschmann Operating Systems (HiOS) Software теперь включает независимый от производителя встроенный сервер OPC UA, создающий универсальный мост связи между всеми уровнями архитектуры систем автоматизации.

теперь включает независимый от производителя встроенный сервер OPC UA, создающий универсальный мост связи между всеми уровнями архитектуры систем автоматизации. Новейшее программное обеспечение управления сетью Provize Core компании Belden – это простой способ бесплатного наблюдения и управления растущим числом сетевых устройств.

Продукты компании Alpha Wire

Новая линейка кабельных продуктов Xtra-Guard Flex TPE объединяет механическую прочность и стойкость к постоянным изгибам в одном кабеле, предназначенном для эксплуатации в неблагоприятных условиях.

Продукты компании ProSoft

Несоответствия могут быть идентифицированы и исправлены путём использования новых блоков сервера ProSoft QuickServer для подключения HVAC, систем безопасности и др. Они обеспечивают преобразование протоколов в соответствии с полным набором лидирующих в отрасли протоколов автоматизации.