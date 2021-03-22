 
Инновации (разработки)

Инновации компании Belden привели к выпуску 13 новых продуктов в первом квартале 2021 года

Инновации компании Belden привели к выпуску 13 новых продуктов в первом квартале 2021 года

22 марта 2021, 08:55
Рубрика: Инновации
Метки: Belden
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 5 мин
88

Компания Belden Inc продолжает предлагать потребителям всё больше решений для повышения плотности кабельных каналов, сокращения времени прокладки и безопасной передачи данных и электроэнергии, о чём свидетельствует выпуск на рынок новых продуктов в первом квартале 2021 года.

Инновационные кабельные решения:

  • Созданный компанией Belden кабель типа Digital Electricity (DE) доставляет электроэнергию (мощностью до 2000 ватт) по медным парам и одновременно передаёт данные по оптическому волокну на большие расстояния (до 2 километров). Линейка этих кабелей теперь расширена и включает кабели диаметром 2 мм внутренней и внутренней/наружной прокладки для оконечной разводки в инженерных коммуникациях зданий.
  • Линейка гибридных кабелей с медными жилами и оптическими волокнами FiberExpress Hybrid Copper-Fiber Cable обеспечивает сокращение времени монтажа и прокладки. Расширенная линейка теперь включает кабели для разводки диаметром 2 мм для внутренней и внутренней/наружной прокладки, обладающие низким дымовыделением, не содержащие галогенов, в алюминиевой броне и без брони, а также ответвительные или распределительные кабели диаметром 2 мм/3 мм в алюминиевой броне для внутренней/наружной прокладки в воздуховодных каналах зданий.
  • Оптические кабели серии RailTuff Fiber Optic Cable обеспечивают повышенную безопасность и противопожарную защиту. Специально предназначенные для эксплуатации в железнодорожных, автодорожных и станционных туннелях и системах сигнализации, эти надёжные кабели способствуют повышению продолжительности срока службы транспортной инфраструктуры.

Инновационные кабельные сборки и соединители

  • Новые кабельные сборки и разъёмы (M12 Power Cordsets and Attachables) от компании Lumberg Automation, входящей в группу компаний BELDEN Inc, на 50% компактнее своих традиционных аналогов и обеспечивают эффективные, безопасные и надёжные решения даже в условиях ограниченного пространства.
  • Разработанные в соответствии с потребностями и сертифицированные на соответствие требованиям транспортной отрасли, соединители и разъёмы серии M12 X-Code Field Attachable Connectors предназначены для монтажа в полевых условиях и защищают от механического удара, вибрации, пыли и влаги без ущерба для эксплуатационных свойств.
  • Расширить срок службы модулей ввода/вывода и надёжным образом соединять датчик и преобразователь данных помогает разветвитель типа M12 T. Новая, удобная в использовании конструкция обеспечивает сокращение времени монтажа и расходов благодаря возможности настенной установки.
  • Линейка продуктов REVConnect теперь включает коммутационную панель REVConnect 1U48, единственную в своём роде панель с 48 портами в ячейке телекоммуникационного шкафа. Она основана на технологии REVConnect и пригодна для конфигураций категории 5e, 6 и 6A, а также для прямого или углового расположения.

Сетевые технологии и программное обеспечение

  • Контроллер BAT Controller Virtual автоматизирует создание безопасных VPN-соединений между участками промышленных объектов всего лишь несколькими щелчками мышью. Такое экономически эффективное, простое в использовании решение обеспечивает безопасное сетевое управление.
  • Новый управляемый сетевой коммутатор с многочисленными портами BOBCAT High-Port Managed Switch, имеющий до 24 портов и различные варианты конфигураций, предназначен для удовлетворения растущих потребностей в широкополосных сетях с высокой пропускной способностью. Этот компактный продукт обеспечивает эффективное и более безопасное соединение устройств в сети.
  • Новая версия программной операционной системы Hirschmann Operating Systems (HiOS) Software теперь включает независимый от производителя встроенный сервер OPC UA, создающий универсальный мост связи между всеми уровнями архитектуры систем автоматизации.
  • Новейшее программное обеспечение управления сетью Provize Core компании Belden – это простой способ бесплатного наблюдения и управления растущим числом сетевых устройств.

Продукты компании Alpha Wire

Новая линейка кабельных продуктов Xtra-Guard Flex TPE объединяет механическую прочность и стойкость к постоянным изгибам в одном кабеле, предназначенном для эксплуатации в неблагоприятных условиях.

Продукты компании ProSoft

Несоответствия могут быть идентифицированы и исправлены путём использования новых блоков сервера ProSoft QuickServer для подключения HVAC, систем безопасности и др. Они обеспечивают преобразование протоколов в соответствии с полным набором лидирующих в отрасли протоколов автоматизации.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
В АО 19.03.2021
В АО "АЭХК" запущена опытная установка по производству сырья для изготовления литий-ионных аккумулят...
15.03.2021
"ЭР-Телеком" и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве
Силовые кабели с оболочкой типа Flexx-Sil для солнечных панелей 15.03.2021
Силовые кабели с оболочкой типа Flexx-Sil для солнечных панелей
12.03.2021
"МегаФон" создает Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+