Минэкономразвития России включило в реестр резидентов территорий социально-экономического развития компанию «Башкирские криогенные технологии». Инвестор создаст в Кумертау завод по производству медицинских и технических газов, сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

В планах компании — организовать предприятие по генерации медицинских и технических газов для полного покрытия потребностей медицинских учреждений Башкирии в кислороде и азоте. По словам заместителя министра экономического развития РБ Екатерины Кликуновой, размер инвестиций в проект оценивается в 307,5 млн рублей. На производстве будет создано 18 рабочих мест.

По словам инвестиционного уполномоченного ТОСЭР «Кумертау» Эвелины Зверевой, для инвестора подобрали помещения в городе — производство разместят на площадях бывшего машиностроительного завода «Искра». Во втором квартале компания начнет реконструкцию предоставленных площадей.

Глава администрации Кумертау Олег Фролов в разговоре с РБК Уфа отметил, что завод сможет поставлять медорганизациям республики газ по сниженным ценам, так как будут экономиться средства на доставке продукции. Кроме того, он сообщил, что компания в будущем планирует выходить и на российский рынок.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Башкирские криогенные технологии» зарегистрировано в Кумертау 21 января 2021 года. Директором компании является Сергей Бессолов.

Как сообщал РБК Уфа, Бессолов представил свой проект на «Инвестчасе» с Радием Хабировым в начале декабря 2020 года. Тогда он отмечал, что спрос на медицинский кислород в стране резко вырос на фоне пандемии, однако существующие технологии не отвечают потребностям. По словам Бессолова, решить вопрос поможет переход на производство жидких газов. При это излишки произведенного газа могут быть перенаправлены на нефтехимические предприятия. В декабре сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 200 млн рублей.