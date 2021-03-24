Будущий аэропорт на первом российском гражданском космодроме Восточный и близлежащий к нему город Циолковский в Амурской области намерены связать многовагонной трамвайной линией. Об этом в среду во время рабочего визита в Амурскую область сообщил заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы сегодня <...> посетили площадку, где уже завершена вырубка леса и идет расчистка территории под аэропорт. <...> Надеюсь, что уже в 2023 году будем не через Благовещенск сюда добираться, а напрямую. Хотелось бы связать аэропорт и город [Циолковский] не обычной железной дорогой, а скоростным современным легкорельсовым, низкопольным многовагонным трамваем, по сути - поверхностное метро. Это будет очень удобно", - рассказал Рогозин.

Он уточнил, что все трамваи будут оснащены по последним технологическим стандартам. Они будут изготовлены на Усть-Катавском заводе в Челябинской области. Это предприятие, как отметил руководитель Роскосмоса, занимается производством трамваев 120 лет и выпустило более 50% всех трамвайных вагонов России.

Помимо этого, сейчас идет разработка грузовой платформы, на которой можно будет доставлять космический аппарат из аэропорта.

"В принципе весовые параметры космического аппарата позволяют использовать не железнодорожное полотно, в том числе рельсовый транспорт. Мы сюда будем заводить технологии - медицинские, чтобы здесь была площадка демонстрационная. Тут рядом амурский ГПЗ (газоперерабатывающий завод) строится, мы поставщики для амурского ГПЗ и в целом Сибири нашего энергетического оборудования", - добавил Рогозин.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" сообщала, что в этом году начала создание аэропорта на космодроме Восточный. Единственным исполнителем работ стал АО "Крокус", с которым в декабре был заключен госконтракт. В планах госкорпорации создание аэропортового комплекса для приема всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также обеспечение всех мероприятий, связанных с поиском и спасанием экипажей, обеспечением функционирования комплекса эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет с задействованием всех видов авиационной составляющей. Аэровокзал будет рассчитан на пассажиропоток 200 человек. Завершить строительство планируется в 2023 года. Расстояние между Циолковским и космодромом составляет около 21 км.