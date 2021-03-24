Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в рабочей встрече с членами Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В ходе мероприятия председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев подвел итоги работы Комитета в течение 7-го созыва, а Денис Мантуров рассказал о результатах взаимодействия и совместной законотворческой деятельности Минпромторга России и Комитета.

Министр обратил внимание, что в целом обрабатывающий сектор, несмотря на сложности, связанные с пандемией, сумел показать рост на 0,6% по итогам 2020 года. По словам Дениса Мантурова, в условиях стабилизации ситуации по всем основным направлениям необходимо сосредоточиться на планомерной, системной работе на будущее.

«И здесь важную роль будет играть законотворческая деятельность, которую мы ведем в тесном контакте. Даже в самый острый ковидный период мы не приостанавливали эту работу. Только за прошлый год Госдумой принято 8 разработанных Минпромторгом законов, и 6 из них готовились непосредственно с Комитетом по экономической политике и промышленности»,

- отметил Денис Мантуров.

Так, совместными усилиями были внесены значимые поправки в законы «О стандартизации», «О промышленной политике», «Об отходах производства и потребления» и ряд других важных законов. В целом, за прошедшее время работы Государственной Думы последнего созыва было принято 26 федеральных законов, разработанных Минпромторгом России.

Отдельно глава Минпромторга России отметил фундаментальные для развития отечественной промышленности изменения, благодаря которым заработали механизмы запретов, ограничений и квотирования закупок. Тем самым российские предприятия получили плечо государства в поддержке спроса и загрузки мощностей.

«Сегодня мы много говорили об импортозамещении, здесь нам нужно продолжать работу. Невзирая на то, что мы реализовали план мероприятий по импортозамещению с 2015 по 2020 год, мы продлили эту работу до 2024 года. Считаем ее крайне востребованной и необходимой, и члены Комитета, депутаты Госдумы это направление нашей работы поддерживают. Импортозамещение реализуется не во имя импортозамещения, а во имя получения новых рабочих мест - это загрузка предприятий, это создание новых отраслей промышленности, которые будут востребованы на перспективу»,

- прокомментировал Министр.

Кроме того, в рамках встречи Денис Мантуров ответил на вопросы депутатов Государственной Думы об импортозамещении, текущем состоянии обрабатывающих отраслей промышленности и реализуемых Минпромторгом России мерах поддержки, проводимой работе по развитию экспорта, о модернизации института торговых представительств, о ситуации в отрасли торговли и многие другие.