Рубрика "Международные события, тренды, технологии"

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Международные события, тренды и технологии». В ней приводятся новости об актуальных мировых событиях, трендах и технологиях в электроэнергетике и смежных областях.

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину представили разработанную проектным институтом Росатома цифровую модель ЦКП «СКИФ»

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») представил результаты работ по проектированию и цифровую модель Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Встреча по реализации национального проекта «Наука», частью которого является создание источника синхротронного излучения поколения «4+» в наукограде Кольцово, прошла в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН в ходе рабочей поездки главы Правительства в Новосибирскую область.

О достигнутых результатах по проекту рассказали представители Центрального проектно-технологического института (АО «ЦПТИ» – предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»; генеральный проектировщик ЦКП «СКИФ»), Института катализа СО РАН (заказчик-застройщик), а также Института ядерной физики СО РАН (разработчик и изготовитель основного технологического оборудования).

Председатель Правительства Михаил Мишустин ознакомился с технологией работы синхротрона в рамках демонстрации цифровой информационной модели (BIM-модели) ЦКП «СКИФ – фактически цифрового двойника будущего объекта «мегасайенс», созданного Центральным проектно-технологическим институтом.

Читать далее: ссылка.

В Саранске приступили к монтажу оборудования для выпуска гибких солнечных панелей

Компания Solartek начала монтаж оборудования на строящемся первом в России заводе по выпуску гибких солнечных элементов для производства электроэнергии. Ключевая установка производственной линии производства компании Midsummer доставлена в Саранск на площадку в Центре нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия.

О локализации производства в России тонкопленочной фотовольтаики компания Solartek из Группы «ТехноСпарк», Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО, а также шведская Midsummer договорились в конце 2019 года.

Продукция выйдет на российский рынок под маркой SteelSun. При производстве гибких солнечных панелей будет использоваться одна из двух наиболее распространенных в мире технологий — CIGS (на основе диселенида галлия-индия-меди). Солнечные элементы предназначены для интеграции в кровельные материалы и фасады зданий. Проектная мощность производства составит 10 МВт в год. Пуск первой очереди производства намечен на конец 2021 года.

Читать далее: ссылка.

В России продлили пилотный проект по работе агрегаторов управления спросом на электроэнергию

Правительство РФ опубликовало Постановление, продлевающее до 31 декабря 2021 года действие пилотного проекта по работе агрегаторов управления спросом на электроэнергию, а также увеличивающее предельный объем оказания таких услуг в рамках «пилота».

Агрегаторы управления спросом – специализированные компании или организации, позволяющие любым потребителям электроэнергии заработать за счёт управления уровнем своего потребления. Агрегаторы объединяют группы потребителей и управляют их совокупным спросом на электроэнергию.

Снижая потребление своих групп в определённые часы (известные на сутки заранее), агрегаторы и потребители получают за это платежи с энергорынка. Положительный эффект для энергосистемы от работы агрегаторов заключается в снижении нагрузки в часы, когда она наиболее высока и потребление находится на максимальных пиках.

За время проведения пилотного проекта (стартовал 1 июня 2019 года) в нем приняли участие 70 компаний, представляющих более 300 объектов управления, каждый из которых, в свою очередь, состоит из энергопринимающих устройств одного или нескольких потребителей. За 1,5 года мощность ресурсов управления спросом розничных потребителей выросла с 50 МВт до 600 МВт, а количество регионов присутствия проекта превысило 50, что привело к формированию конкурентных цен на услуги агрегаторов на уровне значительно ниже установленных нормативно предельных значений.

Читать далее: ссылка.

Ростехнадзор выдал лицензию на создание первого в мире энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-​ОД-300»

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин 10 февраля 2021 года подписал лицензию АО «СХК» на сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.

Опытно-демонстрационный энергоблок «БРЕСТ-ОД-300» является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

В период проведения экспертизы обоснования безопасности опытно-демонстрационного энергоблока были разработаны новые федеральные нормы и правила, учитывающие специфику проекта: «Требования к устройству и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерной установки со свинцовым теплоносителем», «Требования к обоснованию прочности корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерных установок со свинцовым теплоносителем». Утверждены и введены в действие 16 стандартов Госкорпорации «Росатом», детализирующие требования и обеспечивающие учет всех особенностей энергоблока «БРЕСТ-ОД-300».

Источник: ссылка.

BP и Chevron стали совладельцами Eavor, канадского стартапа, который предлагает неограниченное количество возобновляемых источников энергии по запросу в любой точке мира с помощью инновационного решения для глубокой геотермальной энергии

Две крупные нефтяные компании были в числе шести стратегических инвесторов, которые приняли участие в раунде финансирования в размере 40 млн долларов, и теперь оба, вероятно, будут и дальше оказывать Eavor финансовую и практическую помощь по мере того, как компания строит свои первые коммерческие проекты. «Мы видим, что потенциал Eavor дополняет наши растущие портфели ветряных и солнечных батарей», - сказал Фелипе Арбелаес, старший вице-президент BP по энергии с нулевым выбросом углерода. «Наши знания и опыт также делают BP хорошо оснащенной для поддержки роста Eavor».

Ивор изобрел метод превращения подповерхностного тепла из ядра Земли в неограниченное количество возобновляемой энергии без необходимости открывать подземные резервуары с горячей водой (например, традиционную геотермальную энергию) или использовать огромное количество энергии для закачки закачиваемой воды в воду (как так называемая низкоэнтальпийная геотермальная энергия).

Проще говоря, Eavor создает гигантский подземный радиатор, используя методы вертикального и горизонтального бурения, усовершенствованные в последние годы нефтегазовой промышленностью. Он создает туннели шириной восемь дюймов (20 см), которые уходят в глубину 3-5 км перед тем, как совершить поворот на 90 градусов и пробежать несколько километров по горизонтали, прежде чем сделать резкий поворот, развернуться и вернуться к поверхности.

Источник: ссылка.