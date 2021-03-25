 
Модернизация

Первое граффити к юбилею Нижнего Новгорода появилось на объекте "Нижновэнерго"

Первое граффити совместного проекта «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» и «Нижегородской федерацией граффити» появилось на трансформаторной подстанции на улице Пискунова в Нижнем Новгороде.

Рисунок «Эскиз» появился в центре города во дворе Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова.

«Мы продолжаем традицию оформления фасадов наших объектов современными граффити. В этом году совместно с известными нижегородскими райтерами на территории Нижнего Новгорода появится 12 новых арт-объектов. Мы постарались, чтобы все рисунки были интересными и сделали улицы нашего города ярче», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

«Нижегородская федерация граффити» основана в 2009 году и объединяет людей, неравнодушных к уличному искусству в Нижегородской области. Автором данный работы стал Алексей Гурнянский, благодаря которому в Нижнем Новгороде появились такие арт-достопримечательности как: портреты Максима Горького, Евгения Евстигнеева на фасадах домов, изображения льва на улице Культуры, совы на улице Ванеева, колибри в Верхних Печерах.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
25.03.2021
"Россети ФСК ЕЭС" инвестирует более 3 млрд рублей в создание нового центра питания Находки
60 МВт мощности - объекту 25.03.2021
60 МВт мощности - объекту "зеленой энергетики" на Ставрополье
Специалисты 25.03.2021
Специалисты "Россети Кубань" готовят энергообъекты к курортному сезону
25.03.2021
"Россети ФСК ЕЭС" установит 12,6 тыс. изоляторов на ЛЭП в Поволжье
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+