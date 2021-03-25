Первое граффити совместного проекта «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» и «Нижегородской федерацией граффити» появилось на трансформаторной подстанции на улице Пискунова в Нижнем Новгороде.

Рисунок «Эскиз» появился в центре города во дворе Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова.

«Мы продолжаем традицию оформления фасадов наших объектов современными граффити. В этом году совместно с известными нижегородскими райтерами на территории Нижнего Новгорода появится 12 новых арт-объектов. Мы постарались, чтобы все рисунки были интересными и сделали улицы нашего города ярче», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

«Нижегородская федерация граффити» основана в 2009 году и объединяет людей, неравнодушных к уличному искусству в Нижегородской области. Автором данный работы стал Алексей Гурнянский, благодаря которому в Нижнем Новгороде появились такие арт-достопримечательности как: портреты Максима Горького, Евгения Евстигнеева на фасадах домов, изображения льва на улице Культуры, совы на улице Ванеева, колибри в Верхних Печерах.