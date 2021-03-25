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Россиянам рассказали о способе заработать на электричестве

Россиянам рассказали о способе заработать на электричестве

25 марта 2021, 17:20
Рубрика: Инновации
Метки: МИКРОГЕНЕРАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РИА Новости

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Вступившее в силу постановление правительства №299 позволило россиянам продавать электроэнергию, пишет газета "Взгляд". В публикации отмечается, что тем, у кого в доме имелись солнечные панели или ветровые энергоустановки, и ранее разрешалось продавать излишки генерации в сеть, однако до недавнего времени это было сложно из-за отсутствия нормативной базы.

Теперь же электросетевые компании обязаны заключать с владельцами объектов микрогенерации договоры на подключение по базовой цене — 550 рублей для физлиц. Причем отказ организации и создание препятствий для этого можно будет оспорить в антимонопольных органах, предупредил управляющий партнер юридической компании Rodin&Partners Артем Родин.

Кроме того, договоры купли-продажи произведенного в домашних условиях электричества должны заключать и энергосбытовые компании, имеющие статус региональных гарантирующих поставщиков. Оснований для отказа немного — отсутствие документов на технологическое присоединение или несоответствие энергоустановки критериям микрогенерации — от 15 до 150 киловатт на один объект. Также владельцу необходимо установить и обеспечить работу приборов учета.

Продажа излишков электроэнергии не считается предпринимательской деятельностью, поэтому полученные от нее доходы не облагаются НДФЛ, объяснила адвокат бюро "Бородин и партнеры" Ольга Туренко. Произведенную энергию засчитают взаиморасчетом с потребленной, а излишки выкупит энергосбытовая компания по специально утвержденному тарифу.

Как рассказал замгендиректора работающей в сфере возобновляемой энергетики ульяновской компании "Альтрэн" Дмитрий Степанов, уже начались подключения к сетям объектов микрогенерации. По его словам, немало желающих присоединиться на Юге России.

Нововведение позволит не только сэкономить на электроэнергии, но даже заработать. Особенно это актуально для дачников — пока они находятся в городе, солнечные панели и ветровые установки генерируют электричество и приносят доход владельцам.

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Источник: РИА Новости

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