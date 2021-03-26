Чешское государственное агентство по ядерной безопасности (Czech State Office for Nuclear Safety) выдало разрешение национальной энергетической компании ČEZ на разработку проекта строительства двух новых энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый на площадке АЭС Дукованы (Dukovany). Компания до настоящего времени планировала построить только один энергоблок на АЭС Дукованы, но разрешение на строительство двух энергоблоков, полученное ČEZ от агентства по ядерной безопасности, позволит компании пересмотреть свои планы.

На текущий момент в эксплуатации ČEZ находятся 4 ядерных реактора ВВЭР 440 (суммарной электрической мощностью 2 040 МВт) на АЭС Дукованы и 2 реактора ВВЭР 1000 (суммарной электрической мощностью 2 160 МВт) на АЭС Темелин. Замена старых ядерных реакторов рассматривается как решающая задача для обеспечения энергетической безопасности страны, принимая во внимание, что действующие 4 реактора на АЭС Дукованы планируется вывести из эксплуатации в период с 2035 по 2037 гг. В июле 2020 г. чешское правительство подписало соглашение с ČEZ по проекту расширения АЭС Дукованы. На реализацию проекта общей стоимостью € 6 млрд будет выделен беспроцентный кредит, а энергия, вырабатываемая новым ядерным реактором, будет продаваться по фиксированному тарифу. К 2022 г. ČEZ составит предпочтительный список поставщиков оборудования, а к 2024 г. подпишет контракт с выбранным поставщиком. Строительные работы в рамках проекта должны начаться в 2029 г., а завершить проект планируется в 2036 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdat