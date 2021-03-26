"Росэлектроника" представила решение для цифровизации Арктики

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации представил на выставке «Госзаказ-2021» комплексный проект по созданию высокоточной навигационно-телекоммуникационной системы для Арктической зоны РФ. Она устойчиво работает в сложных физико-географических условиях приполярных районов, не подвержена кибератакам и обеспечивает непрерывный контроль местоположения судна.

Система наблюдения, навигации и связи, предлагаемая ПАО «Интелтех» (входит в «Росэлектронику») для работы в Арктической зоне РФ, представляет собой комплекс стационарных и мобильных радиотехнических постов. Каждый пост состоит из нескольких подсистем, которые обеспечивают работу одновременно по десяткам направлений и сервисов.

Подсистема наблюдения осуществляет мониторинг ледовой, гидрометеорологической, радиационной, сейсмической обстановки в режиме реального времени. Телекоммуникационная подсистема – связь в УКВ и КВ диапазонах, по каналам ВОЛС, спутниковой, метеорной и тропосферной связи. Навигационная подсистема обеспечивает контроль местоположения судна по спутниковым или наземным радионавигационным системам.

Кооперация предприятий «Росэлектроники» во главе с ПАО «Интелтех» с 2019 года активно работает совместно с ООО «Русатом Карго» (входит в Госкорпорацию Росатом) по вопросам создания и развития цифровой инфраструктуры для арктической зоны. В частности, предприятиями холдинга разработаны решения по системам управления контейнеровозов СМТК, транспортно-логистических узлов и созданию единого информационного пространства транспортного коридора Северного морского пути, которое объединит ситуационные центры, суда, гидрометеорологические посты и грузовые порты. Для интеграции судов в единую инфокоммуникационную систему предлагается оборудовать их интеллектуальными приборами и комплексами телекоммуникации на базе искусственного интеллекта.

«Одним из ключевых направлений развития Арктической зоны РФ является формирование эффективной инфраструктуры Северного морского пути. Представленное нами решение позволит заказчикам в сложных условиях Арктики с минимальными затратами решать проблемы связи, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения северных акваторий, снизить навигационные и экологические риски, повысить качество управления территориальными объектами и системами Арктической зоны», - сообщил генеральный директор ПАО «Интелтех» Юрий Николашин.

Федеральный проект «Северный морской путь» в составе «Комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры» предусматривает мероприятия по развитию морских портов и терминалов, аварийно-спасательного и вспомогательного флота, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения судоходства, развитие энергетических мощностей, обеспечение безопасности мореплавания и связи, развитие отечественного судостроения, обеспечение экологической безопасности, модернизация аэропортового хозяйства, расширение сети станций метеорологических наблюдений.