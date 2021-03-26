Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – Россети ФСК ЕЭС, ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее - «Группа Компаний», «Группа»).

Финансовые результаты:

Выручка: 237,3 млрд руб. (2019: 249,6 млрд руб.)

EBITDA скорр. [1] : 133 млрд руб. (2019: 136,2 млрд руб.)

: 133 млрд руб. (2019: 136,2 млрд руб.) Чистая прибыль: 59,4 млрд руб. (2019: 86,6 млрд руб.)

Чистая прибыль скорр.[2]: 69,4 млрд руб. (2019: 82,2 млрд руб.)

Операционные показатели[3]:

Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 535,7 млрд кВтч (2019: 558,7 млрд кВтч)

Трансформаторная мощность [4] : 352 ГВА (2019: 353 ГВА)

: 352 ГВА (2019: 353 ГВА) Протяженность линий электропередачи [4] : 149 тыс. км (2019: 148 тыс. км.)

: 149 тыс. км (2019: 148 тыс. км.) Количество подстанций (ЕНЭС)[4]: 889[5]: (2019: 951 шт.)

Основные события:

Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,75%, срок до оферты 10 лет.

Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,5%, срок до оферты 5 лет.

Акционерами ПАО «ФСК ЕЭС» на годовом Общем собрании принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации ПАО «Россети».

Рейтинг «Россети ФСК ЕЭС» по международной шкале от S&P и Moody’s и Fitch сохранен на суверенном уровне, агентство АКРА подтвердило рейтинг на максимальном уровне AAA(RU).

Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,60%, срок до оферты 7 лет.

Успешно пройден аудит Системы энергетического менеджмента экспертами DQS Holding – одного из крупнейших сертификационных органов в мире».

Утверждена корректировка инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020-2024 гг.

Финансовые результаты деятельности:

Показатель 2020 2019 Изменение млрд рублей млрд рублей % Выручка, в том числе: 237,3 249,6 (4,9) Выручка за услуги по передаче электроэнергии 221,8 222,4 (0,3) Выручка за технологическое присоединение к сетям 5,7 17,2 (66,9) Операционные расходы 160,1 155,3 3,1 EBITDA скорр. 133,0 136,2 (2,3) Чистая прибыль 59,4 86,6 (31,4) Чистая прибыль скорр. 69,4 82,2 (15,6) Чистый долг 196,9 176,8 11,5 Чистый денежный поток от операционной деятельности 120,9 136,2 (11,2)

Группа продемонстрировала финансовую устойчивость по итогам работы за 2020 год.

Основные факторы, повлиявшие на динамику финансовых показателей:

признание меньшей выручки от услуг технологического присоединения к сетям, что связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;

снижение нерегулярных доходов в виде штрафных санкций, принятых к учету на основании исполнительных листов;

увеличение операционных расходов в основном за счет роста амортизационных отчислений в результате ввода новых мощностей и реализацией мероприятий по предупреждению распространения COVID – 19;

признание убытка от обесценения основных средств в связи с наличием признаков обесценения.

Совокупные активы группы ФСК ЕЭС по сравнению с показателем на начало года увеличились на 49,9 млрд рублей (+3,9%) и составили 1 340,2 млрд рублей на конец отчетного периода. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 225,7 млрд рублей и оборотных активов – 114,4 млрд рублей.

Аудированная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

[1] Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого убытка от обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, дохода от обмена активов АО «ДВЭУК» (только для 2019 г.), убытка от выбытия зависимого общества (только для 2019 г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.

[2]: Без учета дохода от выбытия активов (обмен активами с АО «ДВЭУК» в 2019 году), убытка от выбытия зависимого общества (только для 2019 г.) и чистого убытка от обесценения основных средств, включая соответствующие суммы по отложенному налогу на прибыль.

[3] ПАО «ФСК ЕЭС».

[4] С учетом арендованных ЛЭП и ПС.

[5] Отклонение связано с расторжением договора аренды имущества с АО «ДВЭУК ЕНЭС».