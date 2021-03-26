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26 марта 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – Россети ФСК ЕЭС, ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее - «Группа Компаний», «Группа»).
Финансовые результаты:
Операционные показатели[3]:
Основные события:
Финансовые результаты деятельности:
|
Показатель
|
2020
|
2019
|
Изменение
|
млрд рублей
|
млрд рублей
|
%
|
Выручка, в том числе:
|
237,3
|
249,6
|
(4,9)
|
Выручка за услуги по передаче электроэнергии
|
221,8
|
222,4
|
(0,3)
|
Выручка за технологическое присоединение к сетям
|
5,7
|
17,2
|
(66,9)
|
Операционные расходы
|
160,1
|
155,3
|
3,1
|
EBITDA скорр.
|
133,0
|
136,2
|
(2,3)
|
Чистая прибыль
|
59,4
|
86,6
|
(31,4)
|
Чистая прибыль скорр.
|
69,4
|
82,2
|
(15,6)
|
Чистый долг
|
196,9
|
176,8
|
11,5
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности
|
120,9
|
136,2
|
(11,2)
Группа продемонстрировала финансовую устойчивость по итогам работы за 2020 год.
Основные факторы, повлиявшие на динамику финансовых показателей:
Совокупные активы группы ФСК ЕЭС по сравнению с показателем на начало года увеличились на 49,9 млрд рублей (+3,9%) и составили 1 340,2 млрд рублей на конец отчетного периода. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 225,7 млрд рублей и оборотных активов – 114,4 млрд рублей.
Аудированная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
[1] Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого убытка от обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, дохода от обмена активов АО «ДВЭУК» (только для 2019 г.), убытка от выбытия зависимого общества (только для 2019 г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.
[2]: Без учета дохода от выбытия активов (обмен активами с АО «ДВЭУК» в 2019 году), убытка от выбытия зависимого общества (только для 2019 г.) и чистого убытка от обесценения основных средств, включая соответствующие суммы по отложенному налогу на прибыль.
[3] ПАО «ФСК ЕЭС».
[4] С учетом арендованных ЛЭП и ПС.
[5] Отклонение связано с расторжением договора аренды имущества с АО «ДВЭУК ЕНЭС».
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