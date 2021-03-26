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ГУП РК "Крымэнерго" обеспечило электроэнергией заявителей, получивших участки за изъятые под строительство "Тавриды" земли

ГУП РК Крымэнерго обеспечило электроэнергией заявителей, получивших участки за изъятые под строительство Тавриды земли

26 марта 2021, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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ГУП РК «Крымэнерго» обеспечило технологическое присоединение к электросетям новым потребителям в Симферопольском районе – вчера было подано напряжение абонентам, получившим участки за изъятые земли под строительство автомобильной дороги «Таврида». ГУП РК «Крымэнерго» реализует мероприятия, необходимые для обеспечения доступности электросетевой инфраструктуры, и создает техническую возможность для подключения к сетям новых потребителей.

Владельцы участков, которые подлежали изъятию для государственных нужд в целях строительства трассы «Таврида», получили новые наделы в Симферопольском районе, в селе Грушевое Мирновского сельского поселения. ГУП РК «Крымэнерго» сформировало электросетевую инфраструктуру для нового массива массовой жилой застройки из более чем 40 земельных участков.

Предприятие провело комплекс строительных работ для обеспечения надежного и качественного электроснабжения будущих домов. Так, энергетики Симферопольского района смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию 400кВА, установили 45 опор и проложили более километра провода воздушной линии электропередачи.

Необходимые мероприятия были завершены в начале второй декады марта, и 24 марта 2021 было подано напряжение к энергоустановкам абонентов.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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