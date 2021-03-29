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29 марта 2021, 13:00
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Отрасль: Металлургия
Руководитель направления по техническому регулированию и взаимодействию с госорганами Алюминиевой Ассоциации Алексей Ефимов назначен Председателем технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК 099 «Алюминий». Соответствующий приказ 23 марта 2021 г. подписал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
В числе задач ТК 099 – формирование программы национальной стандартизации, экспертиза проектов национальных и межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим стандартам, регулярная проверка действующих в Российской Федерации и закрепленных за данным ТК национальных и межгосударственных стандартов с целью выявления необходимости их обновления или отмены.
«Считаем необходимым сохранить и продолжить развитие эффективной деятельности технического комитета, заложенной за прошедшие периоды.
На ближайшее время ставим перед собой задачи по активному обновлению фонда стандартов ТК 099, расширению состава и сферы деятельности технического комитета. Особое внимание будет уделено цифровизации: переход на площадку ФГИС Росстандарта, а также обновление сайта ТК 099, который станет удобным центром информации по нормативно-технической документации в сфере алюминиевой промышленности и смежных отраслей», – говорит Алексей Ефимов.
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