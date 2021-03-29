 
Персоны

Росстандарт назначил Алексея Ефимова Председателем технического комитета по стандартизации 099 "Алюминий"

Росстандарт назначил Алексея Ефимова Председателем технического комитета по стандартизации 099 Алюминий

29 марта 2021, 13:00
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Отрасль: Металлургия 
Источник: Алюминиевая Ассоциация

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
206

Руководитель направления по техническому регулированию и взаимодействию с госорганами Алюминиевой Ассоциации Алексей Ефимов назначен Председателем технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК 099 «Алюминий». Соответствующий приказ 23 марта 2021 г. подписал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

В числе задач ТК 099 – формирование программы национальной стандартизации, экспертиза проектов национальных и межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим стандартам, регулярная проверка действующих в Российской Федерации и закрепленных за данным ТК национальных и межгосударственных стандартов с целью выявления необходимости их обновления или отмены.

«Считаем необходимым сохранить и продолжить развитие эффективной деятельности технического комитета, заложенной за прошедшие периоды.

На ближайшее время ставим перед собой задачи по активному обновлению фонда стандартов ТК 099, расширению состава и сферы деятельности технического комитета. Особое внимание будет уделено цифровизации: переход на площадку ФГИС Росстандарта, а также обновление сайта ТК 099, который станет удобным центром информации по нормативно-технической документации в сфере алюминиевой промышленности и смежных отраслей», – говорит Алексей Ефимов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Алюминиевая Ассоциация

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
На должность первого заместителя генерального директора – главного инженера компании 25.03.2021
На должность первого заместителя генерального директора – главного инженера компании "Россети Урал" ...
Евгений Грабчак в интервью 24.03.2021
Евгений Грабчак в интервью "РИА Новости": "Экстремальные климатические условия не создали критическ...
Экс-глава Минэнерго Шматко возглавил совет директоров центра Ростеха по энергоснабжению 15.03.2021
Экс-глава Минэнерго Шматко возглавил совет директоров центра Ростеха по энергоснабжению
Елена Медведева назначена директором Департамента оперативного управления в ТЭК 10.03.2021
Елена Медведева назначена директором Департамента оперативного управления в ТЭК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+