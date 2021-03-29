Руководитель направления по техническому регулированию и взаимодействию с госорганами Алюминиевой Ассоциации Алексей Ефимов назначен Председателем технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК 099 «Алюминий». Соответствующий приказ 23 марта 2021 г. подписал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

В числе задач ТК 099 – формирование программы национальной стандартизации, экспертиза проектов национальных и межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим стандартам, регулярная проверка действующих в Российской Федерации и закрепленных за данным ТК национальных и межгосударственных стандартов с целью выявления необходимости их обновления или отмены.