Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» в течение минувшего года провели испытания свыше 8,8 тыс. единиц электросетевого оборудования. На подстанциях 35-110 кВ проверялось состояние силовых и измерительных трансформаторов, выключателей, опорно-стержневой и подвесной изоляции секций шин. С использованием ультразвукового метода выполнены обследования фарфоровой изоляции 22 выключателей 110 кВ. Для контроля подвесных изоляторов использовалось оборудование, работающее в ультрафиолетовом спектре излучения.

В сегменте распределительных сетей обследовано оборудование порядка 1,5 тыс. трансформаторных подстанций и 1,4 тыс. силовых трансформаторов 6(10)/0,4 кВ с помощью передвижных высоковольтных лабораторий и комплекса переносных приборов. Для проверки маслонаполненного оборудования 35-110 кВ проводилась физико-химическая и хроматографическая диагностика. Выполнен анализ свыше 3,1 тыс. проб трансформаторного масла.

Специально оборудованные передвижные кабельные электротехнические лаборатории использовались для проведения испытаний 63 кабельных линий 6-110 кВ. С применением ультрафиолетового дефектоскопа энергетики обследовали состояние почти 5 тыс. опор и 19,6 тыс. гирлянд изоляторов на 30 воздушных линиях 110 кВ.

Также проведено тепловизионное обследование 167 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, 198 подстанций 35-110 кВ и 2 538 трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ. Использование тепловизоров позволяет получать информацию о состоянии электросетевого оборудования без перерывов в электроснабжении потребителей.

Регулярно проводимые испытания, измерения и обследования позволяют обнаружить неисправности на ранних фазах их образования, предотвратить технологические нарушения и выход из строя электросетевого оборудования. Полученные результаты используются для оперативного проведения ремонтных работ при выявлении неисправностей, формирования инвестиционной программы и плана ремонтных работ.