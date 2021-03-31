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Омский НПЗ запустит новый комплекс глубокой переработки нефти

Омский НПЗ запустит новый комплекс глубокой переработки нефти

31 марта 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: omskgazzeta.ru

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Омский НПЗ «Газпром нефти» получил положительное заключение Ростехнадзора для строящегося комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Ведомство подтвердило полное соответствие объекта требованиям промышленной и экологической безопасности.

Вместе с другими проектами модернизации Омского НПЗ, он обеспечит увеличение глубины переработки нефти почти до 100% – до уровня лучших нефтеперерабатывающих заводов в мире. Благодаря современным системам очистки, новый комплекс входит в федеральный проект «Чистый воздух». Инвестиции «Газпром нефти» в строительство КГПН на Омском НПЗ  превышают 60 млрд рублей.

В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, идут испытания оборудования. Будущий высокотехнологичный комплекс позволит Омскому НПЗ гибко отвечать на потребности рынка, регулировать пропорции выпуска автомобильного и авиационного топлив, сырья для смазочных материалов. Основой комплекса станет установка гидрокрекинга, которая обеспечит переработку тяжелых нефтяных фракций (мазута, газойля) для получения дизельного топлива и авиакеросина. Использование современных природоохранных решений в проекте минимизирует влияние производства на окружающую среду. В том числе, речь идет о специальной системе для улавливания и возвращения в переработку отходящих паров, которые образуются в процессе производства.

«Комплекс глубокой переработки нефти вместе с повышением операционной эффективности предприятия позволит дополнительно сократить воздействие на окружающую среду. Экологическая составляющая есть в каждом проекте модернизации ОНПЗ. Они все предусматривают внедрение лучших природоохранных технологий, строительство новых современных комплексов и вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения», – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Предприятие отмечает, что в целом «Газпром нефть» инвестирует в проекты модернизации Омского НПЗ более 300 млрд рублей. При этом 100 млрд рублей предусмотрено на реализацию проектов «Чистого воздуха».

Мероприятия «Чистого воздуха» позволят снизить к 2024 году объем вредных выбросов в атмосферный воздух в 12 промышленных городах страны, включая Омск. В нашем регионе к 2024 году на 20% должны быть снижены совокупные объемы выбросов транспорта, теплоэнергетики и промышленных предприятий.

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Источник: omskgazzeta.ru

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