Приглашаем принять участие в деловой программе РМЭФ-2021

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31 марта 2021, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ, РМЭФ-2021, RIEF-2021
Отрасль: Электроэнергетика
РМЭФ – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли, крупнейшее деловое мероприятие в России.
Воспользуйтесь уникальной возможностью принять участие в дискуссиях с ведущими экспертами отрасли, руководителями бизнес-структур и представителями профессиональных сообществ.
21-23 апреля 2021 10.00 – 18.00
Профессиональная аудитория
Экспофорум (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1)
Пленарное заседание «Электроэнергетика – основа устойчивого развития России»
Представители Министерства энергетики РФ, представители Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга, Россети, Россети Ленэнерго, представители Посольства Франции в России, Хевел Ритейл, РЭНЕРА, Компания ТрансТелеКом, АЭРОМАКС, Гринатом, ПиЭлСи Технолоджи, Прософт-Системы, Меандр, Ваз Импульс, Матрица, Вэлан, Пик-Энерго, Сонэл, ИНБРЭС.
В 2020 году Российский международный энергетический форум состоялся в гибридном формате. К просмотру онлайн-конференций присоединилось более 2500 специалистов отрасли из 30 городов России и нескольких стран Европы.
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Участие в выставке
«Энергетика и Электротехника»
Мария Федорова
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Участие в деловой программе
Форума
Елена Токаренко
Меры предосторожности
В период проведения мероприятий на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет обеспечено соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.
«Экспофорум» обладает QR-кодом со знаком Safe Travels SPb, который присваивается компаниям, возобновившим свою деятельность в период пандемии, при этом в обязательном порядке соблюдающим все мировые стандарты безопасности, санитарно-гигиенические условия и оперативно реагирующим на рекомендации Роспотребнадзора. Получение и использование бренда Safe Travels SPB является подтверждением гарантии безопасного пребывания на площадке комплекса.
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