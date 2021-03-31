Приглашаем принять участие в деловой программе РМЭФ-2021

РМЭФ – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли, крупнейшее деловое мероприятие в России.

Воспользуйтесь уникальной возможностью принять участие в дискуссиях с ведущими экспертами отрасли, руководителями бизнес-структур и представителями профессиональных сообществ.

21-23 апреля 2021 10.00 – 18.00

Профессиональная аудитория

Экспофорум (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1)

Главное событие форума

Пленарное заседание «Электроэнергетика – основа устойчивого развития России»

Среди спикеров

Александра Панина

председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»

председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Павел Завальный

председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации (приглашён)

председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации (приглашён) Илья Торосов

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (приглашён)

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (приглашён) Павел Сорокин

заместитель Министра энергетики Российской Федерации (приглашён)

заместитель Министра энергетики Российской Федерации (приглашён) Михаил Иванов

заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации (приглашён)

заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации (приглашён) Максим Быстров

председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Михаил Хардиков

генеральный директор «Евросибэнерго» (приглашён)

генеральный директор «Евросибэнерго» (приглашён) Виктор Набойченко

директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия» (приглашён)

директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия» (приглашён) Степан Солженицын

генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (приглашён)

генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (приглашён) Павел Шацкий

первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» (приглашён)

первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» (приглашён) Александр Чуваев

генеральный директор ПАО «Фортум» (приглашён)

генеральный директор ПАО «Фортум» (приглашён) Дмитрий Сигиневич

директор по энергетической политике АО «Концерн Росэнергоатом» (приглашён)

директор по энергетической политике АО «Концерн Росэнергоатом» (приглашён) Владимир Лукин

директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ

директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Михаил Андронов

президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Айрат Сабирзанов

первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам АО «Татэнерго»

первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам АО «Татэнерго» Пётр Конюшенко

генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт»

Ключевые мероприятия деловой программы

Франко-Российский форум «Зелёная энергетика»

Российско-Казахстанская международная конференция «Сотрудничество Россия-Казахстан: общая энергетическая стратегия в условиях вызовов посткоронавирусной эпохи»

Круглый стол «Тарифное регулирование в отраслях ТЭК»

Круглый стол «Цели устойчивого развития и долгосрочное влияние факторов ESG на будущее российской энергетики»

Конференция «Новая энергетика – энергетика потребителя»

Круглый стол «Микрогенерация в России: первый опыт и пути развития»

Участники Форума

Представители Министерства энергетики РФ, представители Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга, Россети, Россети Ленэнерго, представители Посольства Франции в России, Хевел Ритейл, РЭНЕРА, Компания ТрансТелеКом, АЭРОМАКС, Гринатом, ПиЭлСи Технолоджи, Прософт-Системы, Меандр, Ваз Импульс, Матрица, Вэлан, Пик-Энерго, Сонэл, ИНБРЭС.

В 2020 году Российский международный энергетический форум состоялся в гибридном формате. К просмотру онлайн-конференций присоединилось более 2500 специалистов отрасли из 30 городов России и нескольких стран Европы.

Участие в выставке «Энергетика и Электротехника» Мария Федорова

Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2626

Моб.: +7 (921) 324 77 60

mn.fedorova@expoforum.ru Участие в деловой программе Форума Елена Токаренко

Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2245

Моб.: +7 (921) 334 06 95

es.tokarenko@expoforum.ru

Меры предосторожности

В период проведения мероприятий на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет обеспечено соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.

«Экспофорум» обладает QR-кодом со знаком Safe Travels SPb, который присваивается компаниям, возобновившим свою деятельность в период пандемии, при этом в обязательном порядке соблюдающим все мировые стандарты безопасности, санитарно-гигиенические условия и оперативно реагирующим на рекомендации Роспотребнадзора. Получение и использование бренда Safe Travels SPB является подтверждением гарантии безопасного пребывания на площадке комплекса.