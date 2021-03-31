 
Мероприятия

Приглашаем принять участие в деловой программе РМЭФ-2021

Приглашаем принять участие в деловой программе РМЭФ-2021

31 марта 2021, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ, РМЭФ-2021, RIEF-2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 5 мин
311

РМЭФ – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли, крупнейшее деловое мероприятие в России.

Воспользуйтесь уникальной возможностью принять участие в дискуссиях с ведущими экспертами отрасли, руководителями бизнес-структур и представителями профессиональных сообществ.

 21-23 апреля 2021 10.00 – 18.00

Профессиональная аудитория

Экспофорум (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1)

Главное событие форума

Пленарное заседание «Электроэнергетика – основа устойчивого развития России»

Среди спикеров

  • Александра Панина
    председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»
  • Павел Завальный
    председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации (приглашён)
  • Илья Торосов
    заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (приглашён)
  • Павел Сорокин
    заместитель Министра энергетики Российской Федерации (приглашён)
  • Михаил Иванов
    заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации (приглашён)
  • Максим Быстров
    председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
  • Михаил Хардиков
    генеральный директор «Евросибэнерго» (приглашён)
  • Виктор Набойченко
    директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия» (приглашён)
  • Степан Солженицын
    генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (приглашён)
  • Павел Шацкий
    первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» (приглашён)
  • Александр Чуваев
    генеральный директор ПАО «Фортум» (приглашён)
  • Дмитрий Сигиневич
    директор по энергетической политике АО «Концерн Росэнергоатом» (приглашён)
  • Владимир Лукин
    директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ
  • Михаил Андронов
    президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
  • Айрат Сабирзанов
    первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам АО «Татэнерго»
  • Пётр Конюшенко
    генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт»

Ключевые мероприятия деловой программы

  • Франко-Российский форум «Зелёная энергетика»
  • Российско-Казахстанская международная конференция «Сотрудничество Россия-Казахстан: общая энергетическая стратегия в условиях вызовов посткоронавирусной эпохи»
  • Круглый стол «Тарифное регулирование в отраслях ТЭК»
  • Круглый стол «Цели устойчивого развития и долгосрочное влияние факторов ESG на будущее российской энергетики»
  • Конференция «Новая энергетика – энергетика потребителя»
  • Круглый стол «Микрогенерация в России: первый опыт и пути развития»

Участники Форума

Представители Министерства энергетики РФ, представители Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга, Россети, Россети Ленэнерго, представители Посольства Франции в России, Хевел Ритейл, РЭНЕРА, Компания ТрансТелеКом, АЭРОМАКС, Гринатом, ПиЭлСи Технолоджи, Прософт-Системы, Меандр, Ваз Импульс, Матрица, Вэлан, Пик-Энерго, Сонэл, ИНБРЭС.

В 2020 году Российский международный энергетический форум состоялся в гибридном формате. К просмотру онлайн-конференций присоединилось более 2500 специалистов отрасли из 30 городов России и нескольких стран Европы.

 

Участие в выставке

«Энергетика и Электротехника»

Мария Федорова
Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2626
Моб.: +7 (921) 324 77 60
mn.fedorova@expoforum.ru

 

Участие в деловой программе

Форума

Елена Токаренко
Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2245
Моб.: +7 (921) 334 06 95
es.tokarenko@expoforum.ru

 

 

Меры предосторожности

 

В период проведения мероприятий на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет обеспечено соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.

«Экспофорум» обладает QR-кодом со знаком Safe Travels SPb, который присваивается компаниям, возобновившим свою деятельность в период пандемии, при этом в обязательном порядке соблюдающим все мировые стандарты безопасности, санитарно-гигиенические условия и оперативно реагирующим на рекомендации Роспотребнадзора. Получение и использование бренда Safe Travels SPB является подтверждением гарантии безопасного пребывания на площадке комплекса.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
В Москве прошла презентация дорожных карт лучших проектов конкурса 31.03.2021
В Москве прошла презентация дорожных карт лучших проектов конкурса "Энергопрорыв-2020"
В Москве завершилось крупнейшее мероприятие в сфере закупок – XVI Всероссийский Форум-выставка 31.03.2021
В Москве завершилось крупнейшее мероприятие в сфере закупок – XVI Всероссийский Форум-выставка "ГОСЗ...
Передовые технологии на ИННОПРОМ. Место встречи - Ташкент 31.03.2021
Передовые технологии на ИННОПРОМ. Место встречи - Ташкент
Рожденные в С П Т: страна происхождения товара – как новая экономическая величина 30.03.2021
Рожденные в С П Т: страна происхождения товара – как новая экономическая величина

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+