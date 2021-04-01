На площадке Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством генерального секретаря ФСЭГ Юрия Сентюрина состоялось обсуждение климатической политики России в сфере ТЭК. С экспертным докладом выступил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин.

В своем выступлении глава РЭА отметил, что вопросы противодействия изменениям климата в России находят отражение в решениях на самом высоком уровне. В 2016 году с российской стороны было подписано и в 2019 году принято Парижское соглашение по климату, для реализации которого в ноябре 2020 года Президентом России подписан Указ о сокращении выбросов парниковых газов.

Свой вклад в обеспечение снижения эмиссии парниковых газов призваны внести отрасли ТЭК России. Для этого в стране реализуется политика сбалансированного развития углеводородной энергетики и новых источников энергии, положения которой отражены в стратегических отраслевых документах – Доктрине энергетической безопасности и утвержденной в 2020 году Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, разработка которых велась с участием РЭА.

По словам Алексея Кулапина, пока новые источники энергии не будут способны обеспечивать бесперебойное энергоснабжение, переходным топливом в глобальной энергетической трансформации призван стать природный газ, как наиболее чистый энергоресурс. Для расширения его использования развивается экспортная и внутренняя инфраструктура, в том числе реализуются проекты строительства газопроводов для поставки газа в европейском и восточном направлении, развивается производство CПГ, ведется работа по развитию газификации субъектов Российской Федерации, расширению использования газа в качестве моторного топлива. Благодаря использованию природного газа в секторе генерации электроэнергии, электроэнергетический баланс России уже сегодня на 80% основан на низкоуглеродных и безуглеродных источниках энергии.

Развивается отрасль водородной энергетики, имеющая большой потенциал для решения климатических задач Парижского соглашения по климату. Накопленные в России конкурентные преимущества дают возможность стране занять лидирующие позиции на мировых рынках производства водорода. Для реализации этой задачи в прошлом году утверждена «дорожная карта» по развитию водородной энергетики. В рамках ее исполнения сегодня при участии Агентства завершается разработка Концепции, определяющей стратегические цели и приоритеты развития водородной энергетики на разных горизонтах планирования.

Информационно-аналитическое сопровождение реализации «дорожной карты» и Концепции, анализ мировых рынков водородной энергетики, стратегическое планирование в этой сфере, а также отбор пилотных проектов планируется осуществлять при участии РЭА. В этой связи Алексей Кулапин подчеркнул, что по всем этим направлениям Россия готова к сотрудничеству с партнерами за рубежом.

Отдельным направлением, способствующим повышению экологичности ТЭК, является развитие в России генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как в крупных масштабах, так и для использования в частных домах. Это важно, прежде всего, для энергоснабжения труднодоступных и изолированных энергорайонов и для освоения технологий с прицелом на дальнейший экспорт.

Для вовлечения в хозяйственный оборот положительных экологических и социальных эффектов от производства электроэнергии на основе ВИЭ разработан и внесен в Правительство Российской Федерации законопроект о введении в стране механизма формирования, зачета и обращения «безуглеродных» сертификатов происхождения электрической энергии. Обеспечить их международное призвание – важная задача, при решении которой взаимодействие с зарубежными партнерами готово взять на себя Агентство.

В заключение Алексей Кулапин выразил уверенность, что все реализуемые в России инициативы дадут дополнительный положительный эффект в обеспечении противодействия изменениям климата. «Уверен, что благодаря климатической политике нашей страны в отраслях ТЭК нам удастся внести свой вклад в достижение глобальных целей низкоуглеродного развития», – сказал он.