На АЭС Карачи (Karachi), расположенной в пакистанской провинции Синд (Sindh), подключен к электрической сети второй энергоблок мощностью (брутто) 1 100 МВт. Энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация энергоблока № 2 были завершены в сентябре 2020 г., а в декабре 2020 г. компания приступила к загрузке ядерного топлива.

В настоящее время на площадке АЭС Карачи рядом с энергоблоком № 1 мощностью (нетто) 90 МВт идет строительство двух энергоблоков с ядерными реакторами китайского производства ACP-1000 (Hualong One) мощностью (брутто) 1 100 МВт каждый. Строительство новых энергоблоков «под ключ» осуществляется китайскими компаниями China National Nuclear Corporation (CNNC) и China Nuclear Engineering and Construction Corporation (CNEC). Общая стоимость проекта сооружения двух энергоблоков составляет $ 9,6 млрд. Строительные работы на энергоблоке № 2 начались в 2015 г., а на энергоблоке № 3 – в 2016 г. Ввести в эксплуатацию новые энергоблоки планируется соответственно в 2021 г. и 2022 г. В рамках данного проекта был впервые осуществлен экспорт китайского ядерного реактора Hualong One. В Пакистане поставлена цель по доведению мощности атомной генерации до 8,8 ГВт к 2030 г. и до 40 ГВт к 2050 г. В настоящее время в стране осуществляется или планируется строительство 3 ГВт мощности атомной генерации, что позволит увеличить мощность атомной генерации до 4,3 ГВт к 2030 г., что, правда, в два раза меньше, чем планировалось ранее.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata