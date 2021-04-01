На ремонт школы №31 в Чебоксарах потратят свыше 110 млн рублей

В общеобразовательной школе №31 в Чебоксарах в мае начнется капитальный ремонт, сообщает RosTender.info. В школе по улице Урукова планируют отремонтировать классы, коридоры, спортивный и актовый залы, заменить все инженерные системы – водоснабжение, канализацию, отопление, электроснабжение, вентиляцию. Также же рабочие заменят окна и благоустроят двор. Из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Чебоксар на эти цели направят почти 112 млн рублей.

Управление капстроительства и реконструкции Чебоксар объявило тендер по выбору подрядчика для проведения ремонта. Заявки на участие в тендере принимают до 8 апреля, в этот же день подведут его итоги и выберут победителя. Ремонт начнется в мае, завершить его планируют к началу ноября 2021 года.

Как сообщалось ранее в СМИ, школа №31 входит в перечень из семи школа города с износом зданий 50%, в которых собираются выполнить капитальный ремонт. В списке - школы № 12, 27, 24, 28, 30, 31 и 63. Занятия в школах в это время проводиться не будут, детей переведут на дистанционную форму обучения или распределят в соседние школы.



