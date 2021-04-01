На ежегодной международной конференции NextGen SCADA Global 2021 Системный оператор Единой энергетической системы представил свой опыт создания, сопровождения и развития Единой информационной модели ЕЭС России и интеграции множества информационных систем, эксплуатируемых в диспетчерских центрах по всей стране.

Традиционная конференция NextGen SCADA Global 2021 прошла 24–25 марта в онлайн формате. Специалисты со всего мира обсуждали вопросы развития систем SCADA, подсистем EMS и технологий информационного обмена между ними в ходе дискуссий, круглых столов и на нетворкинг сессиях. В общей сложности представлено 35 докладов о передовых мировых разработках.

Доклад от российского системного оператора «CIM for Data Integration» представил начальник отдела сопровождения оперативно-информационного комплекса нового поколения и информационной модели Николай Беляев. Он рассказал об опыте разработки Единой информационной модели в 2012–2016 гг., ее сопровождении в последующие годы, включавшем создание систем верификации, технологического анализа и актуализации информации, а также о перспективах развития модели. Докладчик подробно остановился на особенностях интеграции множества информационных систем, эксплуатируемых в процессе управления ЕЭС России во всех 57 диспетчерских центрах Системного оператора и использовании Единой информационной модели для оперативно-информационного комплекса нового поколения.

В докладе были затронуты вопросы реорганизации информационного обмена между энергокомпаниями в соответствии с разрабатываемой серией национальных стандартов ГОСТ Р 58651 «Информационная модель электроэнергетики», адаптирующих к использованию в ЕЭС России нормы стандартов Международной электротехнической комиссии, которые описывают общую информационную модель (CIM, Common Information Model).

Участники конференции оценили высокую сложность решаемых Системным оператором задач по стандартизации информационного обмена. Эксперты – постоянные участники конференции отметили, что Системному оператору за последние годы удалось добиться существенных успехов в этом амбициозном проекте.

«В ходе обсуждений на конференции отмечалось, что в мире внедрение и распространение CIM оказалось не таким быстрым, как ожидалось изначально. CIM предоставляет широкие возможности для стандартизации информационного обмена, однако требует тесного взаимодействия как между энергокомпаниями, так и между вендорами, разрабатывающими программные решения с поддержкой CIM. Цель такого взаимодействия – определение методик и подходов к моделированию, обеспечивающих однозначную трактовку стандартов и всестороннюю поддержку CIM на уровне программных решений. Тем ценнее становится опыт Системного оператора по созданию Единой информационной модели ЕЭС России на базе CIM, и ее интеграции с информационными системами компании, позволяющий существенно ускорить стандартизацию информационного обмена», – подчеркнул Николай Беляев.

«Системный оператор регулярно участвует в конференциях NextGen SCADA Global, что позволяет быть в курсе передовых разработок и технологий, а также получать экспертную оценку применяемых в Системном операторе подходов при создании, развитии и интеграции информационных систем», – говорит директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов.

Первый день конференции был преимущественно посвящен техническим и организационным вопросам разработки SCADA-систем нового поколения, их взаимной интеграции, а также интеграции с другими информационными системами энергетических предприятий. В рамках круглых столов рассматривались актуальные вопросы, связанные с интеграцией SCADA-систем, создания мастер модели, развития Demand Response, а также вопросы необходимого и достаточного количества телеметрической информации. Последние особенно актуальны в разрезе ключевых трендов развития энергетических систем, поскольку для управления энергосистемами требуется все большее количество информации, в том числе и об энергообъектах низкого класса напряжения.

Во второй день поднимались вопросы применения искусственного интеллекта, а также машинного обучения для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отдельная секция докладов была посвящена вопросам, связанным с информационной безопасностью SCADA систем. Большая часть докладов второго дня касалась вопросов применения CIM для SCADA-систем. В их числе был и доклад Системного оператора.